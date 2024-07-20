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20 июля 2024, 15:22 Читати українською

Более 80% украинцев в течение года сталкивались с мошенничеством в интернете — опрос

С интернет-мошенничеством в течение прошлого года сталкивалось подавляющее большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняло участие более 35 тысяч респондентов.

С интернет-мошенничеством в течение прошлого года сталкивалось подавляющее большинство украинцев.
Фото:depositphotos.

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Исследование показало, что 81% пользователей сталкивались с интернет-мошенничеством: 45% из них реагировали на атаки злоумышленников, а 36% игнорировали подобные инциденты. В то же время, 19% никогда не встречались с подобным.

Тождественное исследование Rakuten Viber проводил и в июле 2023 года. Оказалось, что через год эти показатели остались неизменными.

На вопрос «Становились ли вы жертвой мошенников в интернете за последний год?» ответы распределились следующим образом:

  • Так, получал/-ла сомнительные звонки/сообщения — 45% (43% в 2023 году);
  • Были случаи подозрительных обращений, но я не реагирую — 36% (38% в 2023 году);
  • Никогда не было подобного — 19% (19% в 2023 году).

Rakuten Viber также узнал мнение украинцев относительно количества интернет-мошенников за год — выросло ли оно, или наоборот уменьшилось. 82% респондентов уверены, что злоумышленников стало гораздо больше. 7% опрошенных считают, что количество осталось на том же уровне.

Только 1% украинцев ответили, что кибермошенников стало меньше. Остальные 10% пользователей не интересуются этим вопросом. Как и в предыдущем вопросе, процентное распределение подобно результатам 2023 года.

Ответы на вопрос «Как считаете, количество интернет-мошенников увеличилось за год?» распределились следующим образом:

  • Да, существенно возросла — 82% (85% в 2023);
  • Осталась на том же уровне — 7% (6% в 2023 году);
  • Думаю, что количество уменьшилось — 1% (2% в 2023);
  • Мне безразлично это — 10% (7% в 2023).
Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
20 июля 2024, 16:56
#
Є таке діло…
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