С интернет-мошенничеством в течение прошлого года сталкивалось подавляющее большинство украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber, в котором приняло участие более 35 тысяч респондентов.
Более 80% украинцев в течение года сталкивались с мошенничеством в интернете — опрос
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Исследование показало, что 81% пользователей сталкивались с интернет-мошенничеством: 45% из них реагировали на атаки злоумышленников, а 36% игнорировали подобные инциденты. В то же время, 19% никогда не встречались с подобным.
Тождественное исследование Rakuten Viber проводил и в июле 2023 года. Оказалось, что через год эти показатели остались неизменными.
На вопрос «Становились ли вы жертвой мошенников в интернете за последний год?» ответы распределились следующим образом:
- Так, получал/-ла сомнительные звонки/сообщения — 45% (43% в 2023 году);
- Были случаи подозрительных обращений, но я не реагирую — 36% (38% в 2023 году);
- Никогда не было подобного — 19% (19% в 2023 году).
Rakuten Viber также узнал мнение украинцев относительно количества интернет-мошенников за год — выросло ли оно, или наоборот уменьшилось. 82% респондентов уверены, что злоумышленников стало гораздо больше. 7% опрошенных считают, что количество осталось на том же уровне.
Только 1% украинцев ответили, что кибермошенников стало меньше. Остальные 10% пользователей не интересуются этим вопросом. Как и в предыдущем вопросе, процентное распределение подобно результатам 2023 года.
Ответы на вопрос «Как считаете, количество интернет-мошенников увеличилось за год?» распределились следующим образом:
- Да, существенно возросла — 82% (85% в 2023);
- Осталась на том же уровне — 7% (6% в 2023 году);
- Думаю, что количество уменьшилось — 1% (2% в 2023);
- Мне безразлично это — 10% (7% в 2023).
Комментарии - 1