Ситуация со светом в ближайшее время улучшится — министр

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минэнерго.

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Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения.

По его словам, специалисты «Энергоатома» делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.

«Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю», — отметил министр.