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19 июля 2024, 19:02 Читати українською

Ситуация со светом в ближайшее время улучшится — министр

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минэнерго.

Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится.

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Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения.

По его словам, специалисты «Энергоатома» делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.

«Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю», — отметил министр.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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Lamo
Lamo
19 июля 2024, 19:13
#
Де вона поліпшиться? Ще пару областей перестануть вимикати, та 2 групу у Києві, а інші так і продовжать без світла по 7 годин сидіти?
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0
Vlad UKR
Vlad UKR
19 июля 2024, 19:15
#
Ця гра була зрозуміла ще на початку раптового вимкнення та підвищення тарифа до 4 грн, і це всі розуміють, навіщо було знущатися над населенням, коли 10 грн запланують теж почнуть таке витворяти) На дурня все. Генерації достатньо для населення і дитина знає в садочку.
1кв не повинен коштувати більше 1 грн це все розводняк
Почали в містах люди виходити перекривати дороги, у когось хто це все розробив піджалося десь і вже генерації буде вдосталь, от же ліцеміри.
Що ще доброго для населення, яке ще осталося?
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0
Lamo
Lamo
19 июля 2024, 19:30
#
Чому 1 грн? Безкоштовно УСЕ повинно бути! Ще держава кожному *** повинна по 4000$ пассивного доходу видавати!
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