Министр энергетики Герман Галущенко подтвердил, что в ближайшее время ситуация в энергосистеме улучшится. Об этом сообщается в Телеграм-канале Минэнерго.
Ситуация со светом в ближайшее время улучшится — министр
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Это связано с особенностями ремонтной кампании на объектах поколения.
По его словам, специалисты «Энергоатома» делают все возможное, чтобы поскорее перезагрузить топливо и пустить в работу энергоблоки.
«Уже в ближайшее время ситуация улучшится. И это правда, я это подтверждаю», — отметил министр.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
1кв не повинен коштувати більше 1 грн це все розводняк
Почали в містах люди виходити перекривати дороги, у когось хто це все розробив піджалося десь і вже генерації буде вдосталь, от же ліцеміри.
Що ще доброго для населення, яке ще осталося?