В Европе одобрили план борьбы с «теневым флотом» россии

Премьер-министр Великобритании Кейр Стармер заявил, что 44 европейских страны одобрили план борьбы с «теневым флотом» российских нефтяных танкеров, используемых для обхода международных санкций. Об этом пишет Bloomberg, сообщает enkorr.

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Совместный «призыв к действию» призван остановить флот из около 600 судов, которые, по данным западных стран, используются москвой для транспортировки около 1,7 млн баррелей нефти в день, говорится в заявлении, обнародованном на Даунинг-стрит.

Правительство Великобритании также объявило о санкциях против 11 танкеров, используемых для перевозки российской нефти.

«Вместе с нашими европейскими партнерами мы послали четкий сигнал тем, кто способствует попыткам путина обойти санкции: мы не позволим российскому „теневому“ флоту и генерируемым им грязным деньгам свободно передвигаться по европейским водам и ставить под угрозу нашу безопасность», — сказал Стармер.

Флот нефтяных танкеров используется для финансирования российской военной машины в Украине, а также представляет экологическую угрозу водным путям Европы, говорится в заявлении британского правительства. Некоторые из кораблей также действуют как российские станции прослушивания и перевозят оружие в россию, добавляется в заявлении.