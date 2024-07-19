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19 июля 2024, 12:27 Читати українською

Повышение налогов могут отложить из-за смены правительства — Железняк

Законопроекты под номерами 11417 и 11416 об увеличении налогов на 140 млрд и расходов бюджета на 500 млрд были внесены в Верховную Раду, но их рассмотрение могут отложить из-за того, что готовится смена правительства. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроекты под номерами 11417 и 11416 об увеличении налогов на 140 млрд и расходов бюджета на 500 млрд были внесены в Верховную Раду, но их рассмотрение могут отложить из-за того, что готовится смена правительства.

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По словам Железняка, «есть вероятность, что на следующей неделе произойдет смена Кабмина и все законы предыдущего правительства отзываются. Эти законы тоже. И новое правительство будет снова их от себя представлять. А это новые сроки».

Напомним, что эти законопроекты существенно увеличивают военный сбор и некоторые акцизы.

Основные новации:

  • повышение ставки военного сбора к доходам, определенным статьей 163 Кодекса до 5%;

  • установление обязанности уплаты военного сбора юридическими лицами в размере 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога 3 и 4 группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц физическими лицами — предпринимателями плательщиками единого налога первой, второй и четвертой группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 1% от дохода ФОП плательщиками единого налога третьей группы;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от стоимости банковских металлов юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции по приобретению у банков банковских металлов;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 30% стоимости реализуемых ювелирных изделий предприятиями, учреждениями и организациями и ФОП, осуществляющих розничную торговлю ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней (в том числе произведенными из давальческого сырья);

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 15% от стоимости приобретенного движимого имущества предприятиями, учреждениями и организациями, физическими лицами, приобретающими право собственности на легковые автомобили, подлежащие первой государственной регистрации в Украине территориальными органами МВД, кроме случаев обеспечения легковыми автомобилями лиц с инвалидностью согласно законодательству;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% от дохода по продаже недвижимого имущества физическими лицами, которыми в течение отчетного налогового года осуществлена продажа одного объекта недвижимости;

  • установление обязанности уплаты военного сбора в размере 5% поставщиками электронных коммуникационных услуг, предоставляющих услуги мобильной связи, уплаченной конечными пользователями таких услуг;

  • установление обязанности ежемесячной уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий плательщиками налога, осуществляющими деятельность по розничной торговле горючим в размере 0,5 минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, в расчете на 1 куб. метр резервуаров для хранения бензина и дизельного топлива и сжиженного газа, размещенных на месте розничной торговли горючим, внесенным в Единый реестр лицензиатов и мест обращения горючего;

  • установление специфической ставки акцизного налога в размере 0,1 евро за 1 литр газированных сладких напитков.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
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19 июля 2024, 13:03
#
Всё как обычно, закинули новость и смотрят на реакцию
+
+15
zevs1
zevs1
19 июля 2024, 13:26
#
Мародёры захватили власть, можно же и сократить расходы на 500млрд гр сократив госсапарат чиновников и уменьшить им зарплаты которые безосновательно им были подняты.r>

Каждый Украинец должен знать сколько стоит содержание власти ежедневно, еженедельно, ежемесячно и ежегодно.
+
0
potator
potator
19 июля 2024, 13:36
#
А старое на фронт? или все же в Австрию
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