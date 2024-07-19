Повышение налогов могут отложить из-за смены правительства — Железняк

Законопроекты под номерами 11417 и 11416 об увеличении налогов на 140 млрд и расходов бюджета на 500 млрд были внесены в Верховную Раду, но их рассмотрение могут отложить из-за того, что готовится смена правительства. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

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По словам Железняка, «есть вероятность, что на следующей неделе произойдет смена Кабмина и все законы предыдущего правительства отзываются. Эти законы тоже. И новое правительство будет снова их от себя представлять. А это новые сроки».

Напомним, что эти законопроекты существенно увеличивают военный сбор и некоторые акцизы.

Основные новации: