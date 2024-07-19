Lifecell оценивает как «крайне сложные» новые требования Госспецсвязи по обеспечению бесперебойной связи в условиях постоянного отключения света. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.
В Lifecell назвали «крайне сложными» новые требования по энергонезависимости
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Что заявили в компании
В Lifecell подчеркнули, что инвестиции в обеспечение инфраструктуры альтернативными источниками питания достигли почти 1 млрд. грн. с осени 2022 года.
Впрочем, в заявлении компании говорится, что сроки и требования Госспецсвязи крайне сложны. Согласно этим требованиям операторы мобильной связи должны обеспечить источниками альтернативного питания 60% базовых станций до 1 октября и 100% до 1 февраля 2025 года.
В компании сообщили, что уже большая часть всех базовых станций lifecell в Украине — более 5 тыс. — оборудована новыми литиевыми батареями.
«Эти батареи выносливы и могут поддерживать работу базовых станций до 4−8 часов при отсутствии стационарного питания и умеренной нагрузки на сеть. К тому же такие батареи заряжаются в несколько раз быстрее», — сообщили в пресс-службе.
Подробности
В то же время, в lifecell уточнили, что ресурса батарей хватает на разную продолжительность времени, в зависимости от времени между обесточиванием в каждой конкретной местности. Батареям нужно успеть полностью зарядиться до очередного отключения.
Еще около 1,7 тыс. базовых станций lifecell снабжены альтернативным энергоснабжением с помощью генераторов (стационарных, мобильных, партнерских).
В компании подчеркнули, что с помощью только генераторов невозможно зарезервировать большую часть оборудования. Им нужно постоянное обслуживание: люди, которые устанавливают, заправляют, настраивают. Кроме того, не любую базовую станцию можно питать от генератора. В ряде мест их использование запрещено, например, в городах с плотной застройкой на крышах домов. Около 80% базовых станций сети lifecell установлены на крышах домов, а в городах эта доля составляет около 90%, уточнили в пресс-службе.
Комментарии - 4
Ти продовжуєш ігнорувати що в країні війна і відключення робляться не тому що в енергокомпаніях сидять люди яким дуже хочеться відключити дурників від електромережі, а тому що зруйнована москалями генерація і закуплене за кордоном не покривають потреб споживачів. Дощ доводиться відключати частину, іноді аварійно без будь яких попередніх графіків та повідомлень.
24 лютого 2022 року.
Але розумію що переглядаючи Соловьова ти навряд чи це помітив: для вас це СВО, а якщо не дай Бог скажеш що це війна то можеш присісти років на 8.