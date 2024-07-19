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19 июля 2024, 9:17 Читати українською

В Lifecell назвали «крайне сложными» новые требования по энергонезависимости

Lifecell оценивает как «крайне сложные» новые требования Госспецсвязи по обеспечению бесперебойной связи в условиях постоянного отключения света. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

Lifecell оценивает как «крайне сложные» новые требования Госспецсвязи по обеспечению бесперебойной связи в условиях постоянного отключения света.

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Что заявили в компании

В Lifecell подчеркнули, что инвестиции в обеспечение инфраструктуры альтернативными источниками питания достигли почти 1 млрд. грн. с осени 2022 года.

Впрочем, в заявлении компании говорится, что сроки и требования Госспецсвязи крайне сложны. Согласно этим требованиям операторы мобильной связи должны обеспечить источниками альтернативного питания 60% базовых станций до 1 октября и 100% до 1 февраля 2025 года.

В компании сообщили, что уже большая часть всех базовых станций lifecell в Украине — более 5 тыс. — оборудована новыми литиевыми батареями.

«Эти батареи выносливы и могут поддерживать работу базовых станций до 4−8 часов при отсутствии стационарного питания и умеренной нагрузки на сеть. К тому же такие батареи заряжаются в несколько раз быстрее», — сообщили в пресс-службе.

Подробности

В то же время, в lifecell уточнили, что ресурса батарей хватает на разную продолжительность времени, в зависимости от времени между обесточиванием в каждой конкретной местности. Батареям нужно успеть полностью зарядиться до очередного отключения.

Еще около 1,7 тыс. базовых станций lifecell снабжены альтернативным энергоснабжением с помощью генераторов (стационарных, мобильных, партнерских).

В компании подчеркнули, что с помощью только генераторов невозможно зарезервировать большую часть оборудования. Им нужно постоянное обслуживание: люди, которые устанавливают, заправляют, настраивают. Кроме того, не любую базовую станцию можно питать от генератора. В ряде мест их использование запрещено, например, в городах с плотной застройкой на крышах домов. Около 80% базовых станций сети lifecell установлены на крышах домов, а в городах эта доля составляет около 90%, уточнили в пресс-службе.

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
+30
innapcholko
innapcholko
19 июля 2024, 10:02
#
Сейчас ДТЕКи грубо нарушает графики отключений — и вся работа по обеспечению беспрерывной связи насмарку…
+
0
Три літри
Три літри
19 июля 2024, 10:16
#
Графіки для інформування населення коли можна очікувати відключення — їх не можна нарушити, це не закон. Тим більш що графікі самі ж енергокомпанії і розробляють.

Ти продовжуєш ігнорувати що в країні війна і відключення робляться не тому що в енергокомпаніях сидять люди яким дуже хочеться відключити дурників від електромережі, а тому що зруйнована москалями генерація і закуплене за кордоном не покривають потреб споживачів. Дощ доводиться відключати частину, іноді аварійно без будь яких попередніх графіків та повідомлень.
+
+45
TAN72
TAN72
19 июля 2024, 11:02
#
Ты где видел публикацию официально опубликованную , что в стране война,у одного АТО было,у другого все что угодно, но только не война
+
0
Три літри
Три літри
19 июля 2024, 11:21
#
Ты где видел публикацию официально опубликованную, что в стране война

24 лютого 2022 року.

Але розумію що переглядаючи Соловьова ти навряд чи це помітив: для вас це СВО, а якщо не дай Бог скажеш що це війна то можеш присісти років на 8.
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