В Lifecell назвали «крайне сложными» новые требования по энергонезависимости

Lifecell оценивает как «крайне сложные» новые требования Госспецсвязи по обеспечению бесперебойной связи в условиях постоянного отключения света. Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Интерфакс-Украина.

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Что заявили в компании

В Lifecell подчеркнули, что инвестиции в обеспечение инфраструктуры альтернативными источниками питания достигли почти 1 млрд. грн. с осени 2022 года.

Впрочем, в заявлении компании говорится, что сроки и требования Госспецсвязи крайне сложны. Согласно этим требованиям операторы мобильной связи должны обеспечить источниками альтернативного питания 60% базовых станций до 1 октября и 100% до 1 февраля 2025 года.

В компании сообщили, что уже большая часть всех базовых станций lifecell в Украине — более 5 тыс. — оборудована новыми литиевыми батареями.

«Эти батареи выносливы и могут поддерживать работу базовых станций до 4−8 часов при отсутствии стационарного питания и умеренной нагрузки на сеть. К тому же такие батареи заряжаются в несколько раз быстрее», — сообщили в пресс-службе.

Подробности

В то же время, в lifecell уточнили, что ресурса батарей хватает на разную продолжительность времени, в зависимости от времени между обесточиванием в каждой конкретной местности. Батареям нужно успеть полностью зарядиться до очередного отключения.

Еще около 1,7 тыс. базовых станций lifecell снабжены альтернативным энергоснабжением с помощью генераторов (стационарных, мобильных, партнерских).

В компании подчеркнули, что с помощью только генераторов невозможно зарезервировать большую часть оборудования. Им нужно постоянное обслуживание: люди, которые устанавливают, заправляют, настраивают. Кроме того, не любую базовую станцию можно питать от генератора. В ряде мест их использование запрещено, например, в городах с плотной застройкой на крышах домов. Около 80% базовых станций сети lifecell установлены на крышах домов, а в городах эта доля составляет около 90%, уточнили в пресс-службе.