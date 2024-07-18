Отзыв июня: за что действительно платят клиенты Привата, которые приобрели у банка страховку от мошенничества с денежными средствами

Редакция «Минфина» определила победителя конкурса на лучший отзыв июня о работе банков. Им стал наш читатель под ником AnatoliyLykyan , который рассказал о своем опыте покупки и использования страховки от мошеннических действий со средствами на счету. Этот отзыв может быть полезен нашим читателям, которые тоже хотят с помощью полиса защитить свои сбережения.

Наш читатель написал, что при получении карты в Приватбанке ему был предложен ряд дополнительных услуг от банка. Заинтересовала его только одна: страхование средств за 35 грн в месяц. Судя по отзыву, услуга подключалась быстро и гарантировала от всех мошеннических действий и другого характера потерь средств.

AnatoliyLykyan оплачивал эту услугу почти год, после чего произошел, по его мнению, страховой случай. «Однажды я решил рискнуть своими средствами (думая, что они застрахованы) и заказал через сомнительную страницу товар, где как ожидалось меня бросили», — рассказывает AnatoliyLykyan.

Он обратился в банк, который сообщил, что для начала необходимо написать соответствующее заявление в полицию и взять выписку из Единого реестра досудебных расследований.

«Когда обратился снова в банк с выдержкой из ЕРДР, то менеджер Анастасия мне отказала в возвращении средств мотивируя тем, что в пункте этого договора мошеннические действия по которым они возмещают средства — это те, когда кто-то незаконно получил доступ к моим средствам и похитил их. При этом даже не предоставив этот случай на рассмотрение страховой», — жалуется читатель.

Он считает, что в банке его обманули.

Так меня развели на одном месте дважды, да еще и отправили меня в полицию (где я тоже потратил много своего времени). Поскольку договор мне никто не предоставлял, я полностью считаю сотрудников банка мошенниками, потому что прикрываясь маленькими услугами за небольшую сумму, они обманывают. Только одного клиента примерно на 420 грн в год!", — объясняет он.

Минфин попросил Приватбанк прокомментировать ситуацию, но на момент написания статьи ответа не получил.

Кто и в чем неправ

Мы также обратились за комментарием к юристам, которые объяснили, что далеко не каждый случай финансового мошенничества по умолчанию считается страховым случаем по категории договоров страхования.

«Принадлежит ли конкретный случай клиента к страховым зависит от условий заключенного договора, который, скорее всего, обнародован на вебсайте страховой компании и банка», — говорит Роман Антонив, адвокат, старший юрист GOLAW.

Относительно утверждения нашего читателя о том, что с ним не был подписан договор на страхование, он предполагает, что этот договор мог быть заключен.

«Конечно, страхование осуществляется на основании договора, заключаемого страхователем со страховщиком (страховой компанией) в пользу застрахованного лица (каким может быть сам страхователь). Однако такой договор может быть заключен через подписание заявления/оферты/акцепта, в том числе в электронной форме (например, в мобильном приложении банка), что, очевидно, и произошло в описанной ситуации», — объясняет юрист.

По мнению Романа Антонива, таким образом, предоставив свое согласие на заключение договора, клиент фактически подтвердил, что ему известны его условия, включая перечень страховых случаев.

В то же время, по его словам, в любом случае страхователь должен быть предварительно ознакомлен с условиями и правилами страхования, в частности, с перечнем страховых случаев, охватываемых договором.

Если же банк и его работники не сообщили клиенту такую принципиальную информацию и клиент не мог с ней ознакомиться, то это может трактоваться как нарушение законодательства о правах потребителей, считает юрист.

«К сожалению, подобные ситуации не единичны и, по моему опыту, вызваны низким уровнем подготовки работников некоторых банков, которые мотивированы прежде всего увеличением личных продаж дополнительных услуг банка, недостаточно владея информацией о таких услугах. Следовательно, клиентам банков следует ответственно относиться как к подключению тех или других сервисов, так и платежей на сомнительных сайтах», — добавляет он.

Относительно эксперимента нашего читателя с оплатой на сомнительном сайте, юрист говорит, что помимо потери денег клиент может потерять и возможность страхового покрытия.

«Совершение клиентом оплаты на заведомо сомнительном сайте, полагаясь исключительно на договор страхования, вряд ли можно считать осмотрительным — такие действия в зависимости от условий и правил страхования могут быть расценены как исключение из страхового покрытия, которое может лишить права клиента на возмещение», — объясняет он.

Правила конкурса «Отзыв месяца»

Приз за лучший отзыв месяца — 500 грн. Чтобы попасть в число претендентов на звание «лучший», отзыв должен соответствовать ряду критериев:

Отзыв должен быть написан на основе личного опыта общения с банком или использования банковских продуктов.

Описанный опыт должен быть полезен другим клиентам банка.

В отзыве может быть описан как отрицательный, так и положительный пользовательский опыт.

Оптимальный объем комментария — до 2−2,5 тыс. знаков.

Больше о правилах «Отзыва месяца» читайте здесь .