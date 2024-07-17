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17 июля 2024, 16:29 Читати українською

Цены на сладкие напитки вырастут: Налоговый комитет поддержал налог на воду с сахаром

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о введении акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ». Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Даниил Гетманцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о введении акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ».
Фото:depositphotos

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Забота о людях

«Законодательная инициатива призвана содействовать защите здоровья людей путем внедрения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ», — написал Гетманцев.

В частности, законопроектом N9032−1 предлагается:

  • отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ;
  • установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро (4,5 гривны по текущему курсу НБУ) за 1 литр напитка.

Гетманцев добавил, что налогоплательщиками определяются производители и импортеры напитков. Так что они будут закладывать новый налог в цену продукции.

По словам заместителя председателя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, Минфин надеется собрать в госбюджет благодаря введению нового налога около 7,5 млрд грн в год.

Он добавил, что льготная ставка акциза будет действовать во время военного положения, после этого она увеличится вдвое.

«Хотят ввести налог в размере 10 гривен за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре. Вроде бы предусмотрен льготный период налогообложения до даты прекращения или отмены военного положения в Украине, по ставке 5 гривен за каждые другой эквивалентной 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре», — написал Железняк.

Он уточнил, что по подсчетам Минэкономики, цена на сладкие напитки вырастет примерно в 2,5 раза.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 10

+
+167
Riojas
Riojas
17 июля 2024, 16:37
#
Исключительно ради защиты здоровья людей, не подумайте
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 июля 2024, 16:40
#
Не треба скиглити ©
+
+60
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 июля 2024, 16:41
#
Уверен, что скоро, гетманцев как и азаров будут давать «стрим» со страны ашрессора.
Одна школа.
+
+44
sx1
sx1
17 июля 2024, 16:44
#
Следующим будет налог на воздух с кислородом…
+
0
AllexL
AllexL
17 июля 2024, 16:56
#
Пфффф, кола випустить колу реально без цукру та замінючів
+
0
BatonUA
BatonUA
17 июля 2024, 17:11
#
Вже є з цукрозамінниками. Але це було б цікаво випускати взагалі без них, а дома вже додавати безакцизний цукор xD
Але це не відміняє того, що податок абсурдний. Пиво стане дешевше за солодку воду
+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
17 июля 2024, 17:04
#
Принципово не буду купляти воду тепер
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 июля 2024, 17:08
#
А никто не знает, что с августа ЕС опять вводит акциз на украинский сахар?
+
0
TAN72
TAN72
17 июля 2024, 17:48
#
Чиполлино воплощают в жизнь.
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0
Mini Mi
Mini Mi
17 июля 2024, 18:10
#
Значит будут продавать нектары с соковой часть в 1%
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