Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о введении акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ». Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Даниил Гетманцев.
Цены на сладкие напитки вырастут: Налоговый комитет поддержал налог на воду с сахаром
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Забота о людях
«Законодательная инициатива призвана содействовать защите здоровья людей путем внедрения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ», — написал Гетманцев.
В частности, законопроектом N9032−1 предлагается:
- отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ;
- установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро (4,5 гривны по текущему курсу НБУ) за 1 литр напитка.
Гетманцев добавил, что налогоплательщиками определяются производители и импортеры напитков. Так что они будут закладывать новый налог в цену продукции.
По словам заместителя председателя
Он добавил, что льготная ставка акциза будет действовать во время военного положения, после этого она увеличится вдвое.
«Хотят ввести налог в размере 10 гривен за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре. Вроде бы предусмотрен льготный период налогообложения до даты прекращения или отмены военного положения в Украине, по ставке 5 гривен за каждые другой эквивалентной 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре», — написал Железняк.
Он уточнил, что по подсчетам Минэкономики, цена на сладкие напитки вырастет примерно в 2,5 раза.
Комментарии - 10
Одна школа.
Але це не відміняє того, що податок абсурдний. Пиво стане дешевше за солодку воду