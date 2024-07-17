Цены на сладкие напитки вырастут: Налоговый комитет поддержал налог на воду с сахаром

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал принять в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс о введении акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ». Об этом написал в телеграм-канале глава Комитета Даниил Гетманцев .

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Забота о людях

«Законодательная инициатива призвана содействовать защите здоровья людей путем внедрения дополнительных налоговых механизмов, направленных на уменьшение потребления населением сахара и подсластительных веществ», — написал Гетманцев.

В частности, законопроектом N9032−1 предлагается:

отнести к подакцизным товарам воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластительных, или ароматических веществ;

установить специфическую ставку налога в размере 0,1 евро (4,5 гривны по текущему курсу НБУ) за 1 литр напитка.

Гетманцев добавил, что налогоплательщиками определяются производители и импортеры напитков. Так что они будут закладывать новый налог в цену продукции.

По словам заместителя председателя Комитета В Р по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослава Железняка, Минфин надеется собрать в госбюджет благодаря введению нового налога около 7,5 млрд грн в год.

Он добавил, что льготная ставка акциза будет действовать во время военного положения, после этого она увеличится вдвое.

«Хотят ввести налог в размере 10 гривен за каждые 25 граммов сахара или другого эквивалентного 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре. Вроде бы предусмотрен льготный период налогообложения до даты прекращения или отмены военного положения в Украине, по ставке 5 гривен за каждые другой эквивалентной 25 граммам сахара подсластительного вещества в 1 литре», — написал Железняк.