ЕС может вернуть пошлины на украинские мед, курятину и кукурузу

Европейский Союз может вернуть пошлины на украинские мед, кукурузу и курятину, ведь наша страна приближается к предельным лимитам импорта этих продуктов. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает liga.net.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В целом, по его словам, страны ЕС «высказали положительные мнения о новых автономных мерах торговли и о введенных защитных мерах».

«Это была инициатива еврокомиссара по сельскому хозяйству — представить эти лимиты на импорт, и они работают. Они были активированы для трех продуктов — для сахара, яиц и овса», — напомнил Войцеховский.

Читайте: ЕС возобновил пошлины на украинские яйца и сахар

В то же время ЕС наблюдает за ситуацией по другим чувствительным продуктам, добавил он.

«Ближайший мед, экспорт которого достиг уже 89% от лимитов, кукуруза — 67% и курятина — 59%», — уточнил еврокомиссар.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский Союз со 2 июля снова ввел тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.