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16 июля 2024, 12:43 Читати українською

ЕС может вернуть пошлины на украинские мед, курятину и кукурузу

Европейский Союз может вернуть пошлины на украинские мед, кукурузу и курятину, ведь наша страна приближается к предельным лимитам импорта этих продуктов. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает liga.net.

Европейский Союз может вернуть пошлины на украинские мед, кукурузу и курятину, ведь наша страна приближается к предельным лимитам импорта этих продуктов.
Фото:depositphotos

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Что известно

В целом, по его словам, страны ЕС «высказали положительные мнения о новых автономных мерах торговли и о введенных защитных мерах».

«Это была инициатива еврокомиссара по сельскому хозяйству — представить эти лимиты на импорт, и они работают. Они были активированы для трех продуктов — для сахара, яиц и овса», — напомнил Войцеховский.

Читайте: ЕС возобновил пошлины на украинские яйца и сахар

В то же время ЕС наблюдает за ситуацией по другим чувствительным продуктам, добавил он.

«Ближайший мед, экспорт которого достиг уже 89% от лимитов, кукуруза — 67% и курятина — 59%», — уточнил еврокомиссар.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что Европейский Союз со 2 июля снова ввел тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
16 июля 2024, 13:00
#
Бізнес
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
16 июля 2024, 13:29
#
Сенс виділяти гроші (котрих не вистачає), якщо тут же вводиш мита на товари)

якби, дякуємо, що взагалі допомагаєте, безумовно, зрозуміло, що всі хочуть коштів, але сенс від таких дій?

ну будуть просити більше коштів, в результаті утворення браку коштів через введення мита на певні ключові експортні товари з статті вище, можуть взагалі не давати кошти, але це загрожує просуванням війни ще ближче до порогу ЄС.
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