Европейский Союз может вернуть пошлины на украинские мед, кукурузу и курятину, ведь наша страна приближается к предельным лимитам импорта этих продуктов. Об этом заявил еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, передает liga.net.
ЕС может вернуть пошлины на украинские мед, курятину и кукурузу
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Что известно
В целом, по его словам, страны ЕС «высказали положительные мнения о новых автономных мерах торговли и о введенных защитных мерах».
«Это была инициатива еврокомиссара по сельскому хозяйству — представить эти лимиты на импорт, и они работают. Они были активированы для трех продуктов — для сахара, яиц и овса», — напомнил Войцеховский.
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В то же время ЕС наблюдает за ситуацией по другим чувствительным продуктам, добавил он.
«Ближайший мед, экспорт которого достиг уже 89% от лимитов, кукуруза — 67% и курятина — 59%», — уточнил еврокомиссар.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что Европейский Союз со 2 июля снова ввел тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.
Комментарии - 2
якби, дякуємо, що взагалі допомагаєте, безумовно, зрозуміло, що всі хочуть коштів, але сенс від таких дій?
ну будуть просити більше коштів, в результаті утворення браку коштів через введення мита на певні ключові експортні товари з статті вище, можуть взагалі не давати кошти, але це загрожує просуванням війни ще ближче до порогу ЄС.