Средняя пенсия в Украине: В Пенсионном фонде назвали, сколько получали пенсионеры в июле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года. Всего в Украине было 10,3 млн пенсионеров. Об этом говорится в данных ПФУ.
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Средний размер пенсии
Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн или на 8,0% до 5 816,62 грн.
Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:
- по возрасту — 72,92%
- по инвалидности — 15,03%
- в случае потери кормильца — 6,25%
- за выслугу лет — 5,21%
- социальные пенсии — 0,55%
- пожизненное содержание судей — 0,04%.
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Напомним
Средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.
Источник: Минфин
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