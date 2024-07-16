Средняя пенсия в Украине: В Пенсионном фонде назвали, сколько получали пенсионеры в июле

Средний размер пенсии

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн или на 8,0% до 5 816,62 грн.

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

по возрасту — 72,92%

по инвалидности — 15,03%

в случае потери кормильца — 6,25%

за выслугу лет — 5,21%

социальные пенсии — 0,55%

пожизненное содержание судей — 0,04%.

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Напомним

Средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.