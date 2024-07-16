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16 июля 2024, 12:01 Читати українською

Средняя пенсия в Украине: В Пенсионном фонде назвали, сколько получали пенсионеры в июле

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года. Всего в Украине было 10,3 млн пенсионеров. Об этом говорится в данных ПФУ.

Пенсионный фонд Украины обнародовал данные о среднем размере пенсии и количестве пенсионеров на 1 июля 2024 года.
Фото:depositphotos

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Средний размер пенсии

Средний размер пенсии с начала года вырос на 431,37 грн или на 8,0% до 5 816,62 грн.

Распределение пенсионеров по видам назначенных выплат было следующим:

  • по возрасту — 72,92%
  • по инвалидности — 15,03%
  • в случае потери кормильца — 6,25%
  • за выслугу лет — 5,21%
  • социальные пенсии — 0,55%
  • пожизненное содержание судей — 0,04%.

Читайте: Как увеличить пенсию: 4 реально работающих варианта

Напомним

Средний размер пенсии за 2023 год вырос на 762,66 грн или на 16,5% до 5 385,25 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
16 июля 2024, 13:01
#
Середня по палаті.
+
+15
mantis05
mantis05
16 июля 2024, 13:07
#
10 миллионов пенсов. Хз кто их кормить будет. Наверное, их дети, так ведь?
+
+15
sledopitgrom
sledopitgrom
16 июля 2024, 14:49
#
Конечно, они же для этого всю жизнь государству налоги платили
+
0
mantis05
mantis05
16 июля 2024, 15:14
#
Гайд: платишь 600грн в надежде на выплаты в 6к. Украина.
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