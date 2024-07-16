За первое полугодие 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 94% больше, чем в прошлом. Об этом говорится в данных Укравтопрома.
Где в Украине больше всего покупают электромобили и какие модели выбирают украинцы
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Где больше всего покупают электромобили
Наибольшие показатели по регистрациям электромобилей продемонстрировали:
- Львовская область — 3392 ед. (90% б/у);
- город Киев — 3171 ед. (63% б/у);
- Днепропетровская обл. — 1926 ед. (75% б/у);
- Киевская обл. — 1767 ед. (69% б/у);
- Одесская обл. — 1459 ед. (76% б/у).
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Какие модели выбирают украинцы
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на всех этих рынках стал VW ID.4.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- Nissan Leaf — на Львовщине и в Одесской обл.
- Tesla Model 3 — в столице и Киевской области
- Tesla Model Y — на Днепропетровщине.
Источник: Минфин
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