Выключение света 14 июля: в четырех областях есть вероятность отключений в светло-серых зонах

В воскресенье, 14 июля, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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С 7:00 до 15:00 облэнерго используют две очереди отключений. В другие часы будут действовать три очереди отключений одновременно.

В ДТЭК заявили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях — высокая вероятность применения светло-серых зон отключений с 15:00 и до конца суток.

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Напомним

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации со светом.

«Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными», — отметил он.