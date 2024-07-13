Нефтегаз докапитализирует свои ТЭЦ почти на 5 миллиардов

Кабинет министров поручил НАК «Нефтегаз Украины» докапитализировать свои теплоцентрали почти на 4,92 млрд. Об этом сообщает представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Нафтогаз должен приобрести простые именные акции акционерных обществ «Днепровская теплоэлектроцентраль», «Криворожская теплоцентраль», «Херсонская теплоэлектроцентраль», «Одесская ТЭЦ» и дополнительно размещаемые дополнительно ОАО «Николаевская теплоэлектроцентраль» на общую сумму 4,92 млрд. грн.

Это должно увеличить уставный капитал ТЭЦ, что будет способствовать стабилизации их финансово-хозяйственной деятельности, улучшению состояния расчетов за природный газ, обновлению производственных мощностей и технической базы.