Оформить статус участника боевых действий (УБД) скоро можно будет на портале «Дия». Кабинет министров принял соответствующее постановление. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
На портале «Дия» можно будет оформить статус участника боевых действий
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Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, нужно обращаться в специальную комиссию или в воинскую часть.
«Сервис в „Дие“ упростит жизнь нашим защитникам и снизит нагрузку на кадровые службы воинских частей», — говорится в сообщении.
Кроме того, подать заявление о получении статуса участника боевых действий оффлайн можно будет в любом ЦНАПе, независимо от зарегистрированного места жительства.
В настоящее время в приложении «Дия» доступны удостоверения УБД для военных и их семей.
Напомним
Вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о тестировании е-бронирования в «Дие».
Источник: Минфин
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