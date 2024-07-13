На портале «Дия» можно будет оформить статус участника боевых действий

Оформить статус участника боевых действий (УБД) скоро можно будет на портале «Дия». Кабинет министров принял соответствующее постановление. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

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Сейчас, чтобы подать документы на статус УБД, нужно обращаться в специальную комиссию или в воинскую часть.

«Сервис в „Дие“ упростит жизнь нашим защитникам и снизит нагрузку на кадровые службы воинских частей», — говорится в сообщении.

Кроме того, подать заявление о получении статуса участника боевых действий оффлайн можно будет в любом ЦНАПе, независимо от зарегистрированного места жительства.

В настоящее время в приложении «Дия» доступны удостоверения УБД для военных и их семей.

Напомним

Вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал о тестировании е-бронирования в «Дие».