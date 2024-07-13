Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, предусматривающий отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
Комитет Рады одобрил законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот
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Отмечается, что соответствующий законопроект № 4201 направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий. В частности, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья в период адаптации к летнему и зимнему времени.
Кроме того, научные исследования связывают изменение времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.
«Помимо этого, указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей территории Украины без единого киевского времени», — говорится в сообщении.
Напомним
Летнее время вводится ежегодно, в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, с целью эффективного использования светлой части суток.
Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября.
Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.
В СССР переход на летнее и зимнее время осуществлялся с 1981 года.
Комментарии - 5
используют в своей жизнедеятельности переход на летнее/зимнее время.
Страна-агрессор россия и её ближайший пособник беларусь
в своё время отказались от перехода на летнее/зимнее время.
При вступлении в Евросоюз возможно опять надо будет вводить
переход на летнее/зимнее время, а вот для возврата в лоно СНГ
этого законопроекта вполне достаточно…
Більш того як би пан не займався дезінформацією та пропагандою то знав що Росія та Беларусь не єдині хто не користується літнім часом і що літній час на нашій території був введений на закаті СРСР в 1981 році. Тож згадувати тут Росію це свідомо перевитрати історію цього питання.
І головне: ще до того як у 2020 році до українського парламенту був поданий цей законопроект ЄС вже прийняв свій закон про скасування літнього часу в 2019 році
https://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7−2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83/a-48064823
Тож не притягуйте сюди за вуха Росію — іноді там теж роблять щось разумне як от відмову від літнього часу і оскільки автократія не вимагає довгого процесу узгоджень вони це роблять швидше за демократичні країни.
Про переход с летнего на зимнее вернёмся весной.
Бег постсоветского маразма по кругу.