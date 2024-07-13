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13 июля 2024, 15:06 Читати українською

Комитет Рады одобрил законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, предусматривающий отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, предусматривающий отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что соответствующий законопроект № 4201 направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий. В частности, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья в период адаптации к летнему и зимнему времени.

Кроме того, научные исследования связывают изменение времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

«Помимо этого, указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей территории Украины без единого киевского времени», — говорится в сообщении.

Напомним

Летнее время вводится ежегодно, в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, с целью эффективного использования светлой части суток.

Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

В СССР переход на летнее и зимнее время осуществлялся с 1981 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+73
Юрій Сургай
Юрій Сургай
13 июля 2024, 15:21
#
Отлично, давно все ждали
+
+15
Три літри
Три літри
13 июля 2024, 15:47
#
Коли ж вже
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
13 июля 2024, 15:58
#
Страны Евросоюза, куда мы вроде бы усиленно стремимся, активно
используют в своей жизнедеятельности переход на летнее/зимнее время.

Страна-агрессор россия и её ближайший пособник беларусь
в своё время отказались от перехода на летнее/зимнее время.

При вступлении в Евросоюз возможно опять надо будет вводить
переход на летнее/зимнее время, а вот для возврата в лоно СНГ
этого законопроекта вполне достаточно…
+
+15
Три літри
Три літри
13 июля 2024, 16:15
#
В законодавстві ЄС немає вимог використовувати перехід на літній час.

Більш того як би пан не займався дезінформацією та пропагандою то знав що Росія та Беларусь не єдині хто не користується літнім часом і що літній час на нашій території був введений на закаті СРСР в 1981 році. Тож згадувати тут Росію це свідомо перевитрати історію цього питання.

І головне: ще до того як у 2020 році до українського парламенту був поданий цей законопроект ЄС вже прийняв свій закон про скасування літнього часу в 2019 році
https://www.dw.com/uk/%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2-%D0%B7−2021-%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83/a-48064823

Тож не притягуйте сюди за вуха Росію — іноді там теж роблять щось разумне як от відмову від літнього часу і оскільки автократія не вимагає довгого процесу узгоджень вони це роблять швидше за демократичні країни.
+
0
Bitcoin
Bitcoin
13 июля 2024, 16:38
#
Теперь нужно включить пластинку со старыми долларами и их обменом.
Про переход с летнего на зимнее вернёмся весной.
Бег постсоветского маразма по кругу.
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