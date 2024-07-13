Комитет Рады одобрил законопроект об отмене перехода с летнего на зимнее время и наоборот

Комитет Верховной Рады по вопросам экономического развития рекомендовал парламенту принять в целом законопроект об исчислении времени в Украине, предусматривающий отмену перехода с летнего на зимнее время и наоборот. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

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Отмечается, что соответствующий законопроект № 4201 направлен на защиту здоровья населения, поскольку, по мнению большинства ученых и врачей, указанный порядок исчисления времени в части ежегодного перевода стрелок часов на один час вперед и назад, несет ряд негативных последствий. В частности, вызывает значительное ухудшение состояния здоровья в период адаптации к летнему и зимнему времени.

Кроме того, научные исследования связывают изменение времени с заболеваниями сердечно-сосудистой или иммунной систем, поскольку они прерывают биологические циклы. Также доказано, что перевод часов не помогает энергосбережению.

«Помимо этого, указанный законопроект призван обеспечить защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины путем установления и закрепления на всей территории Украины без единого киевского времени», — говорится в сообщении.

Напомним

Летнее время вводится ежегодно, в период с последнего воскресенья марта по последнее воскресенье октября, с целью эффективного использования светлой части суток.

Переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября.

Летний и зимний порядок исчисления времени впервые был введен в Великобритании в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.

В СССР переход на летнее и зимнее время осуществлялся с 1981 года.