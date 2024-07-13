Сегодня, 13 июля, меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать на протяжении всех суток. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Отключение электроэнергии 13 июля: в 4 областях есть вероятность отключений в светло-серых зонах
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«С 06:00 до 19:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди», — говорится в сообщении.
В то же время в ДТЭК заявили, что в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетроввской областях высока вероятность применения светло-серых зон отключений с 19:00 и до конца суток.
Напомним
Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатые числа июля ожидается улучшение ситуации со светом.
«Завершатся ремонтные работы на некоторых объектах генерации, что увеличит мощность в энергосистеме. Таким образом, отключения будут не такими длительными», — отметил он.
Источник: Минфин
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