Tesla начала продавать новый вариант Model 3 с увеличенным запасом хода

Tesla выпустила новый заднеприводный вариант своего электромобиля Model 3 с увеличенным запасом хода по цене на $5000 ниже, чем версия с полным приводом. Об этом сообщает Reuters.

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Цена

Новый вариант Model 3 с аккумулятором увеличенной емкости в США стоит $42 490. После применения федеральной налоговой льготы на электромобили, составляющей до $7,500, конечная цена автомобиля может снизиться до $34,990.

С учетом заявленной Tesla экономии на бензине — $5 тыс. за пять лет — стоимость нового седана Tesla гипотетически снизится до менее чем $30 тыс.

Цены на базовую Model 3, полноприводную версию и варианты Performance не изменились.

Характеристики

Новый электромобиль имеет запас хода в 363 миль (584 км) и максимальную скорость 125 миль в час (201 км/ч). Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla снизила продажу электромобилей в Китае в июне на 20,2%.