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12 июля 2024, 14:57 Читати українською

Tesla начала продавать новый вариант Model 3 с увеличенным запасом хода

Tesla выпустила новый заднеприводный вариант своего электромобиля Model 3 с увеличенным запасом хода по цене на $5000 ниже, чем версия с полным приводом. Об этом сообщает Reuters.

Tesla выпустила новый заднеприводный вариант своего электромобиля Model 3 с увеличенным запасом хода по цене на $5000 ниже, чем версия с полным приводом.
Фото: pixabay.com

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Цена

Новый вариант Model 3 с аккумулятором увеличенной емкости в США стоит $42 490. После применения федеральной налоговой льготы на электромобили, составляющей до $7,500, конечная цена автомобиля может снизиться до $34,990.

С учетом заявленной Tesla экономии на бензине — $5 тыс. за пять лет — стоимость нового седана Tesla гипотетически снизится до менее чем $30 тыс.

Цены на базовую Model 3, полноприводную версию и варианты Performance не изменились.

Характеристики

Новый электромобиль имеет запас хода в 363 миль (584 км) и максимальную скорость 125 миль в час (201 км/ч). Он способен разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Напомним

«Минфин» писал, что Tesla снизила продажу электромобилей в Китае в июне на 20,2%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
12 июля 2024, 15:16
#
Обвал цін.
+
0
NoNameX
NoNameX
12 июля 2024, 15:46
#
Вот це я розумію математика))) «З урахуванням заявленої Tesla економії на бензині — $5 тис. за п’ять років — вартість нового седана Tesla гіпотетично знизиться до менш ніж $30 тис.» — а якщо 5 років на ній нікуди не їздити, то ціна на нове авто знизиться ще на $10k?
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