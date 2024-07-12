Сегодня графики отключения света будут действовать весь день. Во второй половине суток ограничений будет больше

В пятницу, 12 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

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«С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно», — говорится в сообщении.

В остальные часы будут задействованы три очереди.

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.