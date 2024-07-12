В пятницу, 12 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.
Сегодня графики отключения света будут действовать весь день. Во второй половине суток ограничений будет больше
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«С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно», — говорится в сообщении.
В остальные часы будут задействованы три очереди.
Напомним
Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
Є обстріли — світло вимкнемо.
Немає обстрілів — світло вимкнемо.
Спека — вимкнемо світло, бо всі включають кондиціонери.
На наступний день спека — не будемо вимикати світло, бо сонячні батареї зарядилися.
Пасмурно — теж вимкнемо світло.
В людей навіть в морозилці продукти пропадають вже)
p. s.Найкумедніше те, що Кабмін приймає законопроєкт, котрим підвищує тариф на електроенергію для населення. В той же час, в будівлі Кабміну електроенергія є постійно і вони за неї не платять, бо це за державний кошт (за ваші податки), а ви сидите без світла. Поки кнопкодави не приходять на роботу і пилять бабло на тендерах :)