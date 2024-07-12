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12 июля 2024, 9:44 Читати українською

Сегодня графики отключения света будут действовать весь день. Во второй половине суток ограничений будет больше

В пятницу, 12 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

В пятницу, 12 июля, графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.
Фото: pixabay.com

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«С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно», — говорится в сообщении.

В остальные часы будут задействованы три очереди.

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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tckgoblinu
tckgoblinu
12 июля 2024, 10:01
#
Наче вчора і позавчора було якось інакше, в цій новині можна дати змінювати, а текст лишається однаковий. Якби ще дтек своїм же графікам слідував, а не вмикав і вимикав світло коли заманеться.

Є обстріли — світло вимкнемо.
Немає обстрілів — світло вимкнемо.
Спека — вимкнемо світло, бо всі включають кондиціонери.
На наступний день спека — не будемо вимикати світло, бо сонячні батареї зарядилися.
Пасмурно — теж вимкнемо світло.

В людей навіть в морозилці продукти пропадають вже)

p. s.Найкумедніше те, що Кабмін приймає законопроєкт, котрим підвищує тариф на електроенергію для населення. В той же час, в будівлі Кабміну електроенергія є постійно і вони за неї не платять, бо це за державний кошт (за ваші податки), а ви сидите без світла. Поки кнопкодави не приходять на роботу і пилять бабло на тендерах :)
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0
TAN72
TAN72
12 июля 2024, 10:04
#
Ахметову привет 😂
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