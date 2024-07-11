Приближается к 41 гривне: Официальный курс доллара обновил максимум

Национальный банк Украины установил на пятницу, 12 июля, официальный курс гривны на уровне 40,8823 грн/$. Это новый исторический максимум, предыдущий был зафиксирован в прошлую среду — 40,7662 грн/$.

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В сравнении с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 16 копеек.

НБУ на 12 июля установил официальный курс евро на уровне 44,38 грн. Европейская валюта подорожала на 31 копейку.

Ситуация на межбанке

11 июля отдельными продавцами был «протестирован» уровень продажи доллара на межбанке по курсу 41 гривна.

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