Большой дефицит: из-за аномальной жары с 16:00 до 23:00 свет будут выключать и в светло-серых зонах

Сегодня в Украине и Европе аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца. По информации от Укрэнерго, особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00. Об этом сообщает ДТЭК.

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Что известно

Для Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков.

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Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.