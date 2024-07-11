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11 июля 2024, 15:00 Читати українською

Большой дефицит: из-за аномальной жары с 16:00 до 23:00 свет будут выключать и в светло-серых зонах

Сегодня в Украине и Европе аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца. По информации от Укрэнерго, особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00. Об этом сообщает ДТЭК.

Сегодня в Украине и Европе аномальная жара.

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Что известно

Для Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков.

Читайте: Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
11 июля 2024, 15:05
#
Жесть.
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