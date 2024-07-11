Сегодня в Украине и Европе аномальная жара. Погодные условия дают дополнительную нагрузку на энергосистему, серьезно поврежденную врагом за последние 4 месяца. По информации от Укрэнерго, особый дефицит ожидается с 16:00 до 23:00. Об этом сообщает ДТЭК.
Большой дефицит: из-за аномальной жары с 16:00 до 23:00 свет будут выключать и в светло-серых зонах
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Что известно
Для Киева, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой области это означает, что отключение света будет происходить также и в светло-серых зонах графиков.
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Напомним
Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.
Источник: Минфин
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