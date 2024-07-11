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11 июля 2024, 14:16 Читати українською

Доходы россии от экспорта нефти упали до четырехмесячного минимума

Доходы россии от экспорта нефти упали до минимума с февраля 2024 года на фоне несколько меньших объемов поставок. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.

Доходы россии от экспорта нефти упали до минимума с февраля 2024 года на фоне несколько меньших объемов поставок.
Фото: pixabay.com

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россия заработала $16,7 млрд от экспорта нефти в июне, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Однако доходы страны-агрессора от экспорта нефти подскочили почти на 23% по сравнению с прошлым годом.

Падение экспорта

Уменьшение месячного дохода произошло из-за того, что экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в июне упал до 7,6 млн баррелей в день с 7,7 млн баррелей ежемесячно ранее.

Средневзвешенная цена на российскую нефть в июне выросла до $70,39 за баррель с $70,05 в мае, однако повышение цен не компенсировало снижения экспортных потоков.

Отмечается, что российские баррели в среднем продолжали торговаться значительно выше ценового лимита в $60, установленного промышленно развитыми странами «Большой семерки» (G7) в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

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Нефтяная отрасль является ключевым источником доходов для российского бюджета, но продолжающееся с марта постоянное падение объемов российского экспорта нефти не свидетельствует об общем меньшем потоке денег в казну Кремля.

Российские налоги на нефть, приносящие поступления в бюджет, в основном базируются на объемах добычи нефти, национальной цене баррелей и обменном курсе рубля по отношению к доллару. Доходы могут значительно колебаться от месяца до месяца, частично отображая график некоторых фискальных платежей.

В июне налоги на нефть принесли российскому бюджету около $6,7 млрд, что почти на 50% больше, чем год назад. По сравнению с маем доходы снизились на 6,6% из-за более низкой цены на нефть марки Urals, ключевой экспортной смеси россии.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Mini Mi
Mini Mi
11 июля 2024, 14:24
#
Ага, всего-то 17лярдов в месяц только от нефти. Не то что наши потужные пару лярдов в долг ценой повышения тарифов.
+
0
bonv
bonv
11 июля 2024, 15:06
#
Зростання цін у Росії фіксується шостий місяць поспіль, вказуючи на труднощі, з якими зіткнувся центральний банк у боротьбі з інфляцією. Така ситуація не залишає іншого вибору, як продовжити посилення грошово-кредитної політики.
Видання Bloomberg пише, що річна інфляція в червні зросла до 8,59% з 8,30% попереднього місяця. Хоча в місячному вираженні зростання цін сповільнилося до 0,64% з 0,74% у травні, воно, як і раніше, залишається підвищеним, що зумовлено зростанням вартості продуктів харчування та послуг.
Основні продукти харчування, як-от овочі, стали дорожчими на 19% порівняно з попереднім роком, а в червні ціни зросли на 2% порівняно з попереднім місяцем. Ціни на картоплю зросли майже на 34% порівняно з попереднім місяцем.
На початку липня інфляція продовжила прискорюватися через заплановане підвищення тарифів на комунальні послуги та вартості проїзду в громадському транспорті, а також сезонний стрибок цін на авіаквитки та готелі.
За перший тиждень липня ціни зросли на 0,27%, що менше, ніж 0,66% тижнем раніше. Проте продукти харчування і бензин були серед товарів, на які ціни зростали найшвидше. Інфляція на бензин прискорюється третій тиждень поспіль.
У таких умовах Центробанк Росії не має іншого вибору, окрім як продовжити посилення грошово-кредитної політики. Банк Росії утримує базову ставку на рівні 16% з грудня, але глава Банку Ельвіра Набіулліна попередила, що в липні буде потрібно «значне» підвищення ставки, якщо інфляційний тиск не почне слабшати.
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