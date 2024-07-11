Доходы россии от экспорта нефти упали до минимума с февраля 2024 года на фоне несколько меньших объемов поставок. Об этом свидетельствуют данные Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает Bloomberg.

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россия заработала $16,7 млрд от экспорта нефти в июне, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем месяце. Однако доходы страны-агрессора от экспорта нефти подскочили почти на 23% по сравнению с прошлым годом.

Падение экспорта

Уменьшение месячного дохода произошло из-за того, что экспорт российской сырой нефти и нефтепродуктов в июне упал до 7,6 млн баррелей в день с 7,7 млн баррелей ежемесячно ранее.

Средневзвешенная цена на российскую нефть в июне выросла до $70,39 за баррель с $70,05 в мае, однако повышение цен не компенсировало снижения экспортных потоков.

Отмечается, что российские баррели в среднем продолжали торговаться значительно выше ценового лимита в $60, установленного промышленно развитыми странами «Большой семерки» (G7) в ответ на полномасштабное вторжение россии в Украину.

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Нефтяная отрасль является ключевым источником доходов для российского бюджета, но продолжающееся с марта постоянное падение объемов российского экспорта нефти не свидетельствует об общем меньшем потоке денег в казну Кремля.

Российские налоги на нефть, приносящие поступления в бюджет, в основном базируются на объемах добычи нефти, национальной цене баррелей и обменном курсе рубля по отношению к доллару. Доходы могут значительно колебаться от месяца до месяца, частично отображая график некоторых фискальных платежей.

В июне налоги на нефть принесли российскому бюджету около $6,7 млрд, что почти на 50% больше, чем год назад. По сравнению с маем доходы снизились на 6,6% из-за более низкой цены на нефть марки Urals, ключевой экспортной смеси россии.