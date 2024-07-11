В Украине продажи дорогих автомобилей бьют рекорды

За второй квартал 2024 украинцы зарегистрировали 2775 новых автомобилей «элитного» сегмента, и это рекорд в истории Украины. Об этом свидетельствует подсчет ЭП на основе открытых данных портала data.gov.ua.

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Сколько зарегистрированных элитных авто

В апреле-июне 2024 года украинцы зарегистрировали 1334 новых авто немецкой марки BMW, цены на которые начинаются от 1,5 млн грн, а на некоторые модели достигают 7 млн. грн.

Высокие продажи наблюдаются и у других марок этого сегмента Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover и Porsche.

При этом весь рынок новых автомобилей остается вдвое меньше, чем был до полномасштабной войны в своем успешном 2021 году.

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