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11 июля 2024, 11:33 Читати українською

В Украине продажи дорогих автомобилей бьют рекорды

За второй квартал 2024 украинцы зарегистрировали 2775 новых автомобилей «элитного» сегмента, и это рекорд в истории Украины. Об этом свидетельствует подсчет ЭП на основе открытых данных портала data.gov.ua.

За второй квартал 2024 украинцы зарегистрировали 2775 новых автомобилей «элитного» сегмента, и это рекорд в истории Украины.
Фото:depositphotos

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Сколько зарегистрированных элитных авто

В апреле-июне 2024 года украинцы зарегистрировали 1334 новых авто немецкой марки BMW, цены на которые начинаются от 1,5 млн грн, а на некоторые модели достигают 7 млн. грн.

Высокие продажи наблюдаются и у других марок этого сегмента Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover и Porsche.

При этом весь рынок новых автомобилей остается вдвое меньше, чем был до полномасштабной войны в своем успешном 2021 году.

Читайте: Какие гибридные авто выбирали украинцы в июне

Как отмечает издание, нельзя сказать, что украинцы массово перешли в сегмент подержанных авто. После всплеска летом 2022 года, когда власти позволили без пошлины ввозить подержанные автомобили, этот сегмент вернулся в привычные рамки.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+120
Rubi0
Rubi0
11 июля 2024, 11:48
#
Продажа элитных автомобилей бьет рекорды за все 34 года на фоне того что «весь рынок новых автомобилей остается вдвое меньше, чем был до полномасштабной войны в своем успешном 2021 году.» — куда более красноречивее статистики как живет «элита» в теплых телевизионных студиях на фоне остального народа во время войны и не придумать
+
0
JWT
JWT
11 июля 2024, 12:19
#
Ага. Особливо еліта із «теплої телевізійної студії» в Черкасах або Івано-Франківську десь судячи з інфографіки. Все простіше, люди з грошима все менше витрачають їх за кордоном, тому купують собі цяцьки в Україні.
+
+15
Riojas
Riojas
11 июля 2024, 12:44
#
Буквально на днях видел завезенный явно «для армии» праворульный Ленд Ровер из последних моделей на английских номерах. Зубожіння нації)
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
11 июля 2024, 14:06
#
Не тільки еліта. Силовики теж себе непогано почувають, але не ті на плечи яких припадає ноша війни.
+
+15
Alexkid
Alexkid
11 июля 2024, 13:19
#
Сейчас попрошайки для клиники еще накупят.
+
+15
bonv
bonv
11 июля 2024, 13:42
#
Нелохи з непрофанами дорвалися до влади і пиляють гроші українців на свою користь.
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