За второй квартал 2024 украинцы зарегистрировали 2775 новых автомобилей «элитного» сегмента, и это рекорд в истории Украины. Об этом свидетельствует подсчет ЭП на основе открытых данных портала data.gov.ua.
В Украине продажи дорогих автомобилей бьют рекорды
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Сколько зарегистрированных элитных авто
В апреле-июне 2024 года украинцы зарегистрировали 1334 новых авто немецкой марки BMW, цены на которые начинаются от 1,5 млн грн, а на некоторые модели достигают 7 млн. грн.
Высокие продажи наблюдаются и у других марок этого сегмента Mercedes-Benz, Lexus, Land Rover и Porsche.
При этом весь рынок новых автомобилей остается вдвое меньше, чем был до полномасштабной войны в своем успешном 2021 году.
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Как отмечает издание, нельзя сказать, что украинцы массово перешли в сегмент подержанных авто. После всплеска летом 2022 года, когда власти позволили без пошлины ввозить подержанные автомобили, этот сегмент вернулся в привычные рамки.
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