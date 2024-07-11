Какие гибридные авто выбирали украинцы в июне

В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.

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Рынок новых гибридных авто

Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом.

Топ-5 новых самых популярных моделей

В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Тоуota RAV-4 (352 ед.)

Второй результат у Nissan X-Trail (85 ед.)

Третий по популярности — Toyota Camry (74 ед.)

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Рынок подержанных авто

В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (78 ед.)

Также в лидерской тройке: Toyota Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).