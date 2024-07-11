В прошлом месяце автопарк Украины пополнили более 2,1 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 49% больше, чем в прошлом. Об этом сообщает Укравтопром.
Какие гибридные авто выбирали украинцы в июне
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Рынок новых гибридных авто
Доля новых авто в этом количестве составила 55%, против 70% в прошлом.
Топ-5 новых самых популярных моделей
В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Тоуota RAV-4 (352 ед.)
Второй результат у Nissan X-Trail (85 ед.)
Третий по популярности — Toyota Camry (74 ед.)
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Рынок подержанных авто
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (78 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota Prius (60 ед.) и KIA Niro (50 ед.).
Источник: Минфин
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