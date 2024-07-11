Укрэнерго: 11 июля графики отключений света увеличат из-за жары

11 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Графики отключений

«С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди», — уточнили в компании.

Причина усиления ограничений — рост потребления в жару, пояснили в Укрэнерго.

Читайте: Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.