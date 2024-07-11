11 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.
Укрэнерго: 11 июля графики отключений света увеличат из-за жары
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Графики отключений
«С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди», — уточнили в компании.
Причина усиления ограничений — рост потребления в жару, пояснили в Укрэнерго.
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Напомним
Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.
Источник: Минфин
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Невже безкоштовно?