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11 июля 2024, 8:12 Читати українською

Укрэнерго: 11 июля графики отключений света увеличат из-за жары

11 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

11 июля меры ограничения потребления электроэнергии будут действовать в течение всех суток по всей территории Украины.
Фото: depositphotos

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Графики отключений

«С 16:00 до 23:00 облэнерго будут применять четыре очереди отключений одновременно. В остальные часы будут задействованы три очереди», — уточнили в компании.

Причина усиления ограничений — рост потребления в жару, пояснили в Укрэнерго.

Читайте: Шмыгаль рассказал, когда улучшится ситуация со светом в Украине

Напомним

Как писал «Минфин», премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что в двадцатых числах июля ожидается улучшение ситуации.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+15
Три літри
Три літри
11 июля 2024, 9:13
#
Зараз люди яки вважають що нічим не забовʼязані державі будуть скаржитись що держава не забеспечила їх тим що вони купують за гроші у приватних компаній
+
0
3212242
3212242
11 июля 2024, 10:36
#
Ну держава теж собі гонить, мито та ПДВ на генератори та зарядні станції треба знову забирати.
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
11 июля 2024, 10:48
#
Як же хтось вислуговується перед злодіями і брехунами:)
Невже безкоштовно?
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