АРМА впервые приобрело военные облигации в иностранной валюте

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые осуществило закупку военных облигаций в иностранной валюте на $31 млн. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

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Отмечается, что такая закупка обеспечит украинскую армию необходимым: оружием, боеприпасами, техникой, продовольствием и медикаментами.

В общую сумму закупленных облигаций входят, в частности, арестованные средства российских подсанкционных лиц и компаний. Речь идет об оффшорных компаниях связанных с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, букмекерской компании «1xbet», а также $1 млн бывшего председателя областной военно-врачебной комиссии.

В АРМА также отметили высокую эффективность этой закупки — средневзвешенная доходность приобретенных ОВГЗ в долларах США составляет 4,6%, что превышает доходность по валютным депозитам.

С начала 2024 года АРМА приобрела военные облигации на сумму 1,7 млрд грн и $31 млн, что в совокупности составляет почти 3 млрд грн в гривневом эквиваленте. Общий объем ОВГЗ в портфеле АРМА достиг рекордной отметки в 5,5 млрд грн в эквиваленте.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА впервые купит ОВГЗ за арестованную валюту.

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.

Ранее АРМА могло покупать военные облигации только за гривну.