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10 июля 2024, 19:16 Читати українською

АРМА впервые приобрело военные облигации в иностранной валюте

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые осуществило закупку военных облигаций в иностранной валюте на $31 млн. Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые осуществило закупку военных облигаций в иностранной валюте на $31 млн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что такая закупка обеспечит украинскую армию необходимым: оружием, боеприпасами, техникой, продовольствием и медикаментами.

В общую сумму закупленных облигаций входят, в частности, арестованные средства российских подсанкционных лиц и компаний. Речь идет об оффшорных компаниях связанных с Михаилом Фридманом и Петром Авеном, букмекерской компании «1xbet», а также $1 млн бывшего председателя областной военно-врачебной комиссии.

В АРМА также отметили высокую эффективность этой закупки — средневзвешенная доходность приобретенных ОВГЗ в долларах США составляет 4,6%, что превышает доходность по валютным депозитам.

С начала 2024 года АРМА приобрела военные облигации на сумму 1,7 млрд грн и $31 млн, что в совокупности составляет почти 3 млрд грн в гривневом эквиваленте. Общий объем ОВГЗ в портфеле АРМА достиг рекордной отметки в 5,5 млрд грн в эквиваленте.

Напомним

«Минфин» писал, что АРМА впервые купит ОВГЗ за арестованную валюту.

В мае 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.

Ранее АРМА могло покупать военные облигации только за гривну.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Qwerty1999
Qwerty1999
10 июля 2024, 19:21
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Надо активнее работать по переводу средств
из статуса «арестованных» в статус «конфискованных»…
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