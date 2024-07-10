Капитализация Apple выросла до $3,5 трлн: это рекорд за всю историю фондового рынка

Акции Apple достигли самой высокой цены за всю историю — $229, что увеличило капитализацию техногиганта до более чем $3,5 триллиона — самого высокого значения, которого когда-либо достигала любая компания. Об этом сообщает издание Quartz.

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Без ИИ не обошлось

Акции компании быстро выросли после того, как в начале июня на ежегодной Всемирной конференции для разработчиков компания представила свою инициативу по созданию искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Apple работает с OpenAI над внедрением ChatGPT в следующие операционные системы iPhone, iPad и Mac, а на прошлой неделе она получила место в совете директоров OpenAI. Исторический соперник Apple, Microsoft, также имеет место в совете директоров стартапа.

Соперничество с Microsoft

В течение последнего месяца Apple и Microsoft шли ноздря в ноздрю в борьбе за звание самой дорогой компании мира. Масштабный толчок Microsoft в сфере искусственного интеллекта за последний год помог ей превзойти рыночную капитализацию Apple впервые с 2021 года в январе. Apple наконец-то догнала Microsoft в июле.

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