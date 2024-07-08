Apple снова стала самой дорогой компанией в мире

Капитализация Apple выросла до $3,47 трлн и с этим показателем производитель iPhone обошел Microsoft. Об этом свидетельствуют данные companiesmarketcap.com.

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Акции Apple выросли в понедельник с $223 до $226, что является историческим максимумом. За последний месяц акции Apple выросли на 17%.

В то же время акции Microsoft, занимавшей до недавнего времени первое место в этом списке, упали в начале торгов в понедельник на 0,36%.

Nvidia замыкает тройку лидеров, компаний, достигших отметки в $3 трлн по капитализации.