Экспорт российской нефти рекордно снизился за неделю — Bloomberg

Экспорт сырой нефти из россии за неделю рекордно снизился с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потоки морской нефти в россии за прошедшую неделю, к 7 июля, упали примерно на 990 тыс. баррелей в день — до 2,67 млн баррелей. Еще неделю раньше россия экспортировала морем 3,66 млн баррелей.

Таким образом, поставки российской сырой нефти сократились за неделю больше всего с начала вторжения россии в Украину, заявляют аналитики.

Сейчас пока не до конца понятно, чем именно было вызвано падение поставок.

Однако соблюдение россией целевого показателя добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+ может приводить к сокращению доступной для экспорта нефти.

Также к сокращению поставок может привести возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов. Данные за первые несколько дней июля указывают на максимальную обработку с декабря, а также на завершение сезонного технического обслуживания и завершение ремонта после украинских атак дронами.

В общей сложности за неделю, до 7 июля, 25 танкеров загрузили 18,7 млн баррелей российской сырой нефти, что является резким падением с 25,66 млн баррелей неделей ранее.

Валовая стоимость поставок сырой нефти из россии также снизилась за семь дней до 7 июля, но это падение было смягчено ростом цен на нефть четвертую неделю подряд.

Напомним

«Минфин» писал, что Международное энергетическое агентство снизило оценку роста спроса на нефть в мире.