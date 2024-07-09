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9 июля 2024, 19:45 Читати українською

Экспорт российской нефти рекордно снизился за неделю — Bloomberg

Экспорт сырой нефти из россии за неделю рекордно снизился с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Об этом сообщает Bloomberg.

Экспорт сырой нефти из россии за неделю рекордно снизился с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.
Фото: freepik.com

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Потоки морской нефти в россии за прошедшую неделю, к 7 июля, упали примерно на 990 тыс. баррелей в день — до 2,67 млн баррелей. Еще неделю раньше россия экспортировала морем 3,66 млн баррелей.

Таким образом, поставки российской сырой нефти сократились за неделю больше всего с начала вторжения россии в Украину, заявляют аналитики.

Сейчас пока не до конца понятно, чем именно было вызвано падение поставок.

Однако соблюдение россией целевого показателя добычи нефти в рамках договоренности ОПЕК+ может приводить к сокращению доступной для экспорта нефти.

Также к сокращению поставок может привести возобновление работы нефтеперерабатывающих заводов. Данные за первые несколько дней июля указывают на максимальную обработку с декабря, а также на завершение сезонного технического обслуживания и завершение ремонта после украинских атак дронами.

В общей сложности за неделю, до 7 июля, 25 танкеров загрузили 18,7 млн баррелей российской сырой нефти, что является резким падением с 25,66 млн баррелей неделей ранее.

Валовая стоимость поставок сырой нефти из россии также снизилась за семь дней до 7 июля, но это падение было смягчено ростом цен на нефть четвертую неделю подряд.

Напомним

«Минфин» писал, что Международное энергетическое агентство снизило оценку роста спроса на нефть в мире.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Kidav
Kidav
9 июля 2024, 20:57
#
Посил схован у цій строчкі: «поки не до кінця зрозуміло, чим саме було спричинене таке падіння поставок.»
ʕ ᵔᴥᵔ ʔ
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