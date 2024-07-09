Семьи, пострадавшие от ракетной атаки по «Охматдету», получат выплаты

Каждой семье с детьми, пострадавшей от вчерашней атаки по «Охматдету», будет выделена помощь в размере 10 800 грн на каждого члена семьи. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Отмечается, что помощь выделяется правительством вместе с ЮНИСЕФ.

Кроме того, Кабинет министров принял решение начать работы по восстановлению здания «Охматдета» после обстрела Киева 8 июля уже в ближайшее время.

Напомним

8 июля во время массированного обстрела по стране террористкой города Киева под удар попала детская больница «Охматдет». В настоящее время завершены аварийно-спасательные работы на территории медицинского учреждения.