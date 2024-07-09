Аналитик допустил падение BTC до $44 000, Bybit запустила премаркет Hamster Kombat: что нового на рынке

Власти Германии вывели с подконтрольного счета еще 4 000 биткоинов

8 июля 2024 года власти Германии отправили 1 000 BTC с подконтрольного ей счета на две криптовалютные биржи и один неидентифицированный кошелек, согласно данным платформы Arkham Intelligence. В частности, правительство перевело по 250 BTC на Bitstamp и Coinbase.

Позже из подконтрольного стране кошелька перевели еще 3000 BTC. Суммарно за 8 июля власти отправили на криптобиржи и неидентифицированные кошельки 4 000 BTC на сумму около $228 млн.

Кроме того, из кошелька, контролируемого властями Германии, послали 500 BTC на неидентифицированный кошелек.

В The Block предположили, что этот адрес потенциально может принадлежать централизованной криптовалютной бирже или внебиржевому сервису. Журналист Колин Ву заявил, что получателем может быть институционный контрагент или крупный покупатель на внебиржевом рынке.

По данным платформы, страна контролирует 38 826 BTC, которые оцениваются около $2,19 млрд.

Теханалитик допустил падение биткоина до $44 000

Коррекция первой криптовалюты может продолжиться до отметки в $44 000. Такое мнение высказал теханалитик и глава Factor LLC Питер Брандт.

Эксперт задался вопросом, завершил ли биткоин фигуру «двойной вершины» на дневном графике. По его расчетам, верхний уровень этой модели расположен около $72 000, а нижний — на $43 970.

«Двойная вершина» — техническая фигура, сигнализирующая о средне- или долгосрочном изменении тренда с бычьего на медвежий. Она формируется, когда цена актива дважды достигает пика с последующими откатами.

В ходе обсуждения под постом Брандт признал, что текущее отклонение от пиков «вершины» составляет всего 10%, а сама модель предполагает проседание на 20%. Поэтому аналитик допустил завершение медвежьего движения или его продолжение в зависимости от дальнейшей динамики цифрового золота.

Напомним, 5 июля цена первой криптовалюты в моменте снизилась до $53 717. Впоследствии биткоин немного восстановил свои позиции и достиг $54 000. На момент написания новости цена биткоина составляет около $57 300.

Bybit запустила премаркет токена Hamster Kombat

Криптовалютная биржа Bybit открыла премаркет монеты игры-кликера Hamster Kombat (HMSTR). Актив в среднем торгуется по $0,05.

Пользователи могут приобрести или продать монеты через систему ордеров. Самая высокая цена достигает $137, а нижняя — $0,001.

В Bybit отметили, что общее предложение проекта составит 10 млрд HMSTR. При этом торговля происходит не именно токенами, а какими-то «баллами» (Points).

«В настоящее время ваши токены — это баллы. Мы можем конвертировать ваши ордера на баллы в ордера на токены, как только проектная группа объявит официальный обменный курс», — говорится в предупреждении перед размещением позиции.

Ранее криптовалютная биржа KuCoin также анонсировала премаркет монеты Hamster Kombat. Старт торгов не раз переносили, он запланирован на 12 июля.

Игру-кликер поддержал основатель Telegram Павел Дуров и сообщил о скором выпуске токена проекта на блокчейне TON.

Bitfinex вернет средства инвесторам после неудачной токенизации гостиницы в Сальвадоре

Платформа токенизированных ценных бумаг Bitfinex Securities заявила, что вернет деньги инвесторам гостиницы Hilton в аэропорту Сальвадора. Об этом сообщает Cointelegraph со ссылкой на заявление компании.

В Bitfinex Securities объяснили, что вместо запланированных $500 000 начальных инвестиций платформе удалось привлечь всего $342 000. Это менее 5% от суммы в $6,25 млн, которую планировалось собрать в течение всего срока.

Таким образом компания решила закрыть проект и вернуть деньги инвесторам. Также Bitfinex удалила информацию о публичном предложении со своего сайта.

Напомним, в апреле 2024 года Bitfinex Securities объявила о выпуске токенизированных долговых обязательств для строительства гостиницы Hilton. В рамках проекта платформа планировала выпустить токен HILSV, который можно будет приобрести за доллары США или стэйблкоины Tether (USDT).

Кроме того, инициатива предполагала создание 1000 рабочих мест на этапе строительства и еще 5000 во время эксплуатации гостиничного комплекса. Минимальная сумма для инвестиций составила $1000.