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9 июля 2024, 8:16 Читати українською

Укрэнерго: 9 июля свет будут выключать по графику весь день

В Украине, 9 июля, графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

В Украине, 9 июля, графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток.
Фото:depositphotos

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Графики отключений

«С 05:00 до 14:00 — облэнерго будут применять две очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — четыре очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.

День без отключений отменен

Как писал «Минфин», с 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области.

Накануне в Укрэнерго сообщалось, что в Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. При этом в другие дни отключения будут происходить согласно графикам облэнерго.

Как пояснили в компании, день без отключений позволит определить, сколько именно сейчас летом потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужна электроэнергия для жизнедеятельности.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Три літри
Три літри
9 июля 2024, 8:44
#
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tckgoblinu
tckgoblinu
9 июля 2024, 8:45
#
Так це було вже, краще можливо пишіть коли ситуація покращується і не вимикають світло, бо стандартно вимикають і так кожен день за графіками)
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