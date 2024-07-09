Укрэнерго: 9 июля свет будут выключать по графику весь день

В Украине, 9 июля, графики отключений света будут действовать на протяжении всех суток. Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Графики отключений

«С 05:00 до 14:00 — облэнерго будут применять две очереди графиков отключений, с 16:00 до 22:00 — четыре очереди графиков отключений, в остальные часы — три очереди», — говорится в сообщении.

День без отключений отменен

Как писал «Минфин», с 9 по 24 июля НЭК «Укрэнерго» не будет проводить измерения фактического уровня потребления в каждой области.

Накануне в Укрэнерго сообщалось, что в Украине с 9 по 24 июля изменят графики отключений света. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений. При этом в другие дни отключения будут происходить согласно графикам облэнерго.

Как пояснили в компании, день без отключений позволит определить, сколько именно сейчас летом потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области нужна электроэнергия для жизнедеятельности.