Энергетики упразднили «день без отключений» для областей Украины. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
«День без отключений» отменен — Укрэнерго
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Ранее планировалось по определенному графику отменить ограничения для каждой области в конкретный день в течение двух недель для измерения фактического уровня потребления областей. Это требовалось, чтобы скорректировать распределение электроэнергии и лучше подготовиться к отопительному сезону.
Причина отмены — значительный дефицит мощности в энергосистеме и рост потребления из-за жары.
Источник: Минфин
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