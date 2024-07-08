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8 июля 2024, 12:21 Читати українською

Массированная ракетная атака: В Киеве повреждены дома и детская больница Охматдет, в Кривом Роге — админздание предприятия (фото)

8 июля россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Киевской области, Днепре, Кривом Роге.

8 июля россия нанесла массированный удар по Украине.
Фото: телеграм-канал Київ.інфо

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Киев и область

По состоянию на 11:24 известно о:

  • в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;
  • в Голосеевском — повреждены гаражи, горят автомобили;
  • в Днепровском — горят обломки в жилой застройке.
  • в Дарницком районе поврежден частный дом;
  • в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
  • в Деснянском районе возгорание дома.
  • в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.

Фото: телеграмм-канал Алексея Гончаренко

Фото: телеграмм-канал Алексея Гончаренко

Как сообщают в КМВА, до семи выросло число погибших в Киеве, до 11 — пострадавших.

По оперативной информации, попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру на территории Киевщины не зафиксировано. Уже есть информация о двух пострадавших, получивших осколочные ранения.

Фиксируются падения обломков в трех районах области. Есть возгорание травяной и лесной подстилки.

Все оперативные службы уже работают над ликвидацией и фиксацией последствий ударов. Подробная информация впоследствии.

Кривой Рог

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли десять человек, еще 31 человек получил ранения.

По его словам, в городе зафиксировано несколько попаданий. Среди них — по административному зданию промышленного предприятия.

Фото: телеграм-канал Антона Геращенка

Днепр

В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Разрушено СТО. Есть раненые.

Атака по Украине

По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяли разный спектр вооружения.

Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет «Кинжал» и «Калибров». В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 23

+
+75
KValera
KValera
8 июля 2024, 12:55
#
Где тут любители россии, которые кричат по каждой новостью, что нужно заключать мир с россией?
+
+70
Антон Куминов
Антон Куминов
8 июля 2024, 13:09
#
Что ты предлагаешь? Сбивать ракеты десятилетиями?
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:10
#
Знищити Росію

А що ти пропонуєш, влитися до складу імперії і вмирати вже на теріторії Польші за царя Путіна?
+
+64
Антон Куминов
Антон Куминов
8 июля 2024, 13:12
#
«Знищити Росію» — с тобой всё ясно) иди мосейчук смотри)
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:16
#
Ти чомусь думаєш що якщо ти дивишься Соловьова то й інші обов’язково щось дивляться теж.
+
+25
Антон Куминов
Антон Куминов
8 июля 2024, 13:16
#
С чего ты взял что я его смотрю?)
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:17
#
Ти для початку розкажи після якої стопки бояри ти вирішив що я дивлюсь Мосійчук.
+
+25
Антон Куминов
Антон Куминов
8 июля 2024, 13:19
#
Ты мне напоминаешь семикласника) забавный ты тип)
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:21
#
Знов школярик міряє по собі…
+
+67
Саша Ник
Саша Ник
8 июля 2024, 13:20
#
Так, а стесняюсь спросить, ты уже на полигоне готовишься? в 3 ОШБ пошел? На контракт?
Или с дивана будешь ныщиты русню?
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:21
#
А ти в якій ОШБ? Чи ти вчиш російський гімн?
+
+28
timion
timion
8 июля 2024, 13:21
#
Ви в окопі вже окупантів нищите?
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:27
#
А ти вже вивчив російський гімн?
+
+45
Doober
Doober
8 июля 2024, 13:09
#
А тебе нравится война ? Чтобы такое и дальше происходило ?
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:11
#
Це мабуть ми розмомбили дітячу лікарню в Москві?
+
+28
Doober
Doober
8 июля 2024, 13:25
#
Тебе тот же вопрос — ты хочешь чтобы у нас и дальше бомбили больницы и гибли люди ? Если ты за продолжение войны значить ты должен быть к этому готов, значить тебя устраиваю эти смерти ? И вообще, почему все любители воевать всегда призывают других, но сами сидят дома на диване или за бугром ? Либо старые инвалиды)
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:28
#
Тебе тот же вопрос — ты хочешь чтобы у нас и дальше бомбили больницы и гибли люди ?

Хіба це залежить від мого бажання? Хіба це я так ненавиджу Україну, українців, їх культуру що готовий вбивати їх і ти мене зараз переконуєш що не треба так робити?
+
+43
Doober
Doober
8 июля 2024, 13:32
#
Я так понимаю твоє бажання — продолжение войны. Продолжение войны означает продолжение таких случаев, смертей, горя, потери территории и т. д.
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:36
#
Я так понимаю твоє бажання — продолжение войны.

Це не моє бажання, це бажання тих за російських нацистів зараз яких ти зараз топиш.

Якщо вони захочуть то війна може завершитись хоч сьогодні. Від мого бажання війна не завершится.
+
+15
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 14:02
#
Цитую для тебе тих хто хоче продовження війни:

Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

Дитяча лікарня — це об'єкти воєнної промисловості.
Житлова будівля — авійаційна база ЗСУ.

+
0
godvinik
godvinik
8 июля 2024, 13:28
#
Не виключно що це прилит ракети ПВО, від реальної х-101 будівля була б знищена, а не пошкоджена
+
+30
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 13:34
#
А хто тобі сказав що це була ракета Х-101?

Навіть Х-22 не знищує будинок, тим більш його не знищить Х-101 яка має набагато меньшу кількість вибухової речовити яку легко порівняти з наприклад авіабомбою. Авіабомби не знищують багатоповерхові будівлі, особливо якщо це витягнута по довжині будівля, найяскравіший приклад це будинок в Білгороді в який як раз влучила полутонна авіабомба яка плюс-мінус має такий самий заряд як і ракета Х-101.
+
0
Три літри
Три літри
8 июля 2024, 14:03
#
І тобі процитую:

Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.

Які авіаційні бази та об'єкти воєної промисловості ти знаєш в дитячій лікарні?
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