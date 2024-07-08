8 июля россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Киевской области, Днепре, Кривом Роге.
Массированная ракетная атака: В Киеве повреждены дома и детская больница Охматдет, в Кривом Роге — админздание предприятия (фото)
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Киев и область
По состоянию на 11:24 известно о:
- в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;
- в Голосеевском — повреждены гаражи, горят автомобили;
- в Днепровском — горят обломки в жилой застройке.
- в Дарницком районе поврежден частный дом;
- в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.
- в Деснянском районе возгорание дома.
- в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.
Фото: телеграмм-канал Алексея Гончаренко
Фото: телеграмм-канал Алексея Гончаренко
Как сообщают в КМВА, до семи выросло число погибших в Киеве, до 11 — пострадавших.
По оперативной информации, попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру на территории Киевщины не зафиксировано. Уже есть информация о двух пострадавших, получивших осколочные ранения.
Фиксируются падения обломков в трех районах области. Есть возгорание травяной и лесной подстилки.
Все оперативные службы уже работают над ликвидацией и фиксацией последствий ударов. Подробная информация впоследствии.
Кривой Рог
В Кривом Роге в результате российской атаки погибли десять человек, еще 31 человек получил ранения.
По его словам, в городе зафиксировано несколько попаданий. Среди них — по административному зданию промышленного предприятия.
Фото: телеграм-канал Антона Геращенка
Днепр
В Днепре повреждения получили многоэтажка, предприятие. Разрушено СТО. Есть раненые.
Атака по Украине
По информации мониторинговых пабликов и Воздушных сил ВСУ, оккупанты применяли разный спектр вооружения.
Сообщается, что были пуски крылатых ракет с бомбардировщиков Ту-95, привлечена баллистика, а также пуск ракет «Кинжал» и «Калибров». В сети писали о дополнительном вылете группы самолетов Ту-22М3 и угрозе пусков ракет типа Х-22.
Комментарии - 23
А що ти пропонуєш, влитися до складу імперії і вмирати вже на теріторії Польші за царя Путіна?
Или с дивана будешь ныщиты русню?
Хіба це залежить від мого бажання? Хіба це я так ненавиджу Україну, українців, їх культуру що готовий вбивати їх і ти мене зараз переконуєш що не треба так робити?
Це не моє бажання, це бажання тих за російських нацистів зараз яких ти зараз топиш.
Якщо вони захочуть то війна може завершитись хоч сьогодні. Від мого бажання війна не завершится.
Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.
Дитяча лікарня — це об'єкти воєнної промисловості.
Житлова будівля — авійаційна база ЗСУ.
Навіть Х-22 не знищує будинок, тим більш його не знищить Х-101 яка має набагато меньшу кількість вибухової речовити яку легко порівняти з наприклад авіабомбою. Авіабомби не знищують багатоповерхові будівлі, особливо якщо це витягнута по довжині будівля, найяскравіший приклад це будинок в Білгороді в який як раз влучила полутонна авіабомба яка плюс-мінус має такий самий заряд як і ракета Х-101.
Сегодня утром в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ.
Які авіаційні бази та об'єкти воєної промисловості ти знаєш в дитячій лікарні?