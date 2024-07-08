Массированная ракетная атака: В Киеве повреждены дома и детская больница Охматдет, в Кривом Роге — админздание предприятия (фото)

8 июля россия нанесла массированный удар по Украине. Взрывы раздавались в Киеве, Киевской области, Днепре, Кривом Роге.

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Киев и область

По состоянию на 11:24 известно о:

в Соломенском районе есть повреждение офисного здания;

в Голосеевском — повреждены гаражи, горят автомобили;

в Днепровском — горят обломки в жилой застройке.

в Дарницком районе поврежден частный дом;

в Святошинском районе горят обломки у жилого здания; также возник пожар в помещении одного из предприятий.

в Деснянском районе возгорание дома.

в Шевченковском районе пострадала детская больница Охматдет, есть разрушения.

Фото: телеграмм-канал Алексея Гончаренко

Фото: телеграмм-канал Алексея Гончаренко

Как сообщают в КМВА, до семи выросло число погибших в Киеве, до 11 — пострадавших.

По оперативной информации, попаданий в жилищную и критическую инфраструктуру на территории Киевщины не зафиксировано. Уже есть информация о двух пострадавших, получивших осколочные ранения.

Фиксируются падения обломков в трех районах области. Есть возгорание травяной и лесной подстилки.

Все оперативные службы уже работают над ликвидацией и фиксацией последствий ударов. Подробная информация впоследствии.

Кривой Рог

В Кривом Роге в результате российской атаки погибли десять человек, еще 31 человек получил ранения.