Фондовый рынок Франции встряхнуло на фоне результатов выборов в парламент

Акции французских компаний упали на фоне неопределенности, возникшей после оглашения результатов выборов в парламент, пишет Bloomberg. Впрочем, неожиданное поражение правых сил придало уверенности трейдерам и акции отыграли потери и стали даже расти.

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Реакция рынков

Главный фондовый индекс Франции CAC 40 после начала торгов опустился до 7628,09 пункта. Это на 0,6% меньше последнего уровня закрытия. Но практически сразу индекс начал отыгрывать эти потери и во время торгов поднялся до 7746,06 пункта — а это на 0,9% выше уровня закрытия в пятницу, 5 июля.

Акции самой дорогой французской компании — LVMH, владеющей люксовыми брендами Louis Vuitton и Christian Dior, — смогли перейти от начального падения на бирже в Париже к росту, который, впрочем, вскоре снова сменился падением почти на 1%.

Бумаги второй по капитализации французской компании — модного бренда Hermes — в моменте дорожали на 0,9%, а занимающая третье место L'Oreal, производящая шампуни и другие средства ухода, — прибавляли примерно 0,8%.

Акции трех ведущих банков Франции также росли в понедельник после небольшого понижения на открытии. Так, бумаги BNP Paribas в данный момент выросли почти на 0,5%, бумаги Societe Generale прибавляли 1,6%, а акции Credit Agricole — 2%. Небольшое падение показывали бумаги крупнейшей нефтяной компании Франции TotalEnergies.

Главный общеевропейский фондовый индекс Europe Stoxx 600 после открытия бирж снизился на 0,2%, но затем тоже стал расти и в моменте достиг 519,8 пункта — почти на 0,6% выше последнего уровня закрытия.

Результаты выборов

«Новый народный фронт», в который входят социалисты и леворадикальная партия «Непокоренная Франция», получил 178 мест в Национальной ассамблее. Национальное объединение Марин Ле Пен, которое на прошлой неделе социологи сочли победителем выборов, заняло третье место со 143 местами, а центристский альянс президента Эммануэля Макрона получил 156 мест.

Пока неизвестно, как будет формироваться новое правительство, поскольку левым не хватает голосов для этого, поэтому придется вести переговоры о коалиции.

Предыстория

Решение Эмманюэля Макрона объявить досрочные выборы позволило Великобритании отнять у Франции статус крупнейшего фондового рынка Европы.

Французские рынки погрузились в ступор в июне, потеряв миллиарды евро в акциях и облигациях, поскольку досрочные выборы Макрона вызвали беспокойство, что к власти придут ультраправые. Но за последнюю неделю трейдеры снизили часть этих потерь, поскольку опросы общественного мнения показали, что Национальному объединению не хватит абсолютного большинства.

На прошлой неделе французский индекс CAC 40 отыграл около половины потерь, которые он понес после объявления Макрона.

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