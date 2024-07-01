Год выборов может встряхнуть финансовые рынки — БМР

Банк международных расчетов (БМР) предупредил, что рост уровня государственного долга на фоне ряда важных выборов в текущем году может встряхнуть мировые финансовые рынки. Об этом сообщает Reuters.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Глобальный государственный долг уже находится на рекордном уровне, а выборы, начиная с президентских выборов в США в ноябре, недавних выборов в Мексике и Южной Африке и заканчивая голосованием во Франции и Великобритании несут риски.

Генеральный директор БМР Агустин Карстенс заявил, что поскольку процентные ставки не собираются возвращаться к сверхнизким уровням, а давление на расходы со стороны стареющего населения, изменения климата и восстановление обороноспособности, планы экономического стимулирования и общий рост протекционизма могут вывести из равновесия чувствительные рынки.

Читайте также: Мировой долг достиг рекордных $315 триллионов