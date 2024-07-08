Укрэнерго из-за снижения потребления уменьшило объемы ограничений — до 14:00 графики отключений отменены для всех областей, говорится в сообщении компании.
Укрэнерго: до 14:00 графики отключений отменены для всех областей
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«С 19:00 до 22:00 прогнозируется ограничение объемом четырех очередей одновременно. В другие часы суток — ограничение объемом три очереди», — говорится в сообщении.
Напомним
Ранее «Минфин» сообщал, что с 9 по 24 июля во всех областях будут изменены графики отключений. В каждой области в один из дней в течение двух недель не будет ограничений.
Источник: Минфин
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