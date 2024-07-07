Новая почта вышла на рынок Франции. Об этом говорится в сообщении компании.

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Что известно

Отделение работает в Ницце, а почтоматы, пункты выдачи посылок и курьерская доставка доступны по всей стране. Срок доставки в Украину — от 5 дней.

«Выход на рынок Франции для нас особенный — первое французское отделение Новой почты стало сотым отделением компании в Европе. В планах до конца года открыться в Париже и Леоне, а затем и в других крупных городах — Лилль, Тулуза и Бордо. Мы и дальше стремимся логистически соединить Европу с Украиной и дать украинцам возможность легко и быстро отправлять и получать посылки от родных в любой точке мира», — комментирует Владимир Поперешнюк, совладелец группы компаний NOVA (Новая почта).

Франция стала 14-й европейской страной, на рынок которой вышла Новая почта. Отделение в Ницце будет работать по адресу 27 Avenue Notre Dame, 06000. В нем клиенты смогут получать и отправлять документы, посылки и грузы до 100 кг в и из Украины, внутри страны и между европейскими странами, где уже есть отделение Новой почты.

Стоимость доставки из Украины

документы до 1 кг — 900 грн

посылки до 2 кг — 950 грн

посылки до 10 кг — 1500 грн

посылки до 30 кг — 2500 грн

груз свыше 30 кг — 100 грн за каждый килограмм

Также клиенты могут заказывать доставку отправлений до 1000 кг курьером по любому адресу во Франции. За посылку до 30 кг нужно будет дополнительно оплатить +100 грн, или +250 грн за каждые 100 кг веса, если груз свыше 30 кг.

Курьерская доставка будет работать по всей стране. Вызвать курьера клиенты могут через удобные диджитал-инструменты: сайт, бизнес-кабинет и мобильное приложение.

Партнером компании в адресном обслуживании стала местная компания Chronopost. Кроме того, отправить посылку из Украины можно в один из 17 тысяч пунктов выдачи посылок Chronopost, расположенных по всей территории Франции.