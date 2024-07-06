Акции Tesla выросли на 30%

За последние семь дней стоимость акций Tesla выросла более чем на 30%, что прибавило компании более $200 миллиардов к рыночной капитализации. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Этот рост был подкреплен превышением ожиданий аналитиков по поставкам электромобилей во втором квартале 2024 года. Однако это первый случай последовательного снижения поставок Tesla за более чем десятилетие.

Компания поставила 443 956 автомобилей, что превысило среднюю оценку аналитиков в 439 302, но все же является меньшим показателем по сравнению с предыдущими кварталами.

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Аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз считает, что хуже всего позади для Tesla, особенно учитывая «мини-восстановление» на китайском рынке в июне.