Безработица в США в июне достигла максимума с ноября 2021 года

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 206 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны.

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Рост безработицы

Безработица в Штатах в прошлом месяце поднялась до максимальных с ноября 2021 года 4,1% с майских 4%.

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал рост числа рабочих мест в США в июне на 190 тыс. и сохранение безработицы на уровне 4%.

Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест выросло на 218 тыс., а не на 272 тыс., как сообщалось ранее. Минтруда также пересмотрело статистику за апрель: повышение количества рабочих мест составило 108 тыс., а не 165 тыс. В общей сложности рост числа рабочих мест в апреле и мае был на 111 тыс. меньше, чем сообщалось прежде.

Количество рабочих мест в частном секторе в июне увеличилось на 136 тыс., в государственном — на 70 тыс.