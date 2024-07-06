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6 июля 2024, 11:03 Читати українською

В первой половине 2024 года хакеры украли криптовалюты на $1,38 млрд

Сумма криптовалюты, украденной в результате хакерских атак по всему миру, выросла до $1,38 млрд в первой половине 2024 года с $657 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Сумма криптовалюты, украденной в результате хакерских атак по всему миру, выросла до $1,38 млрд в первой половине 2024 года с $657 млн за аналогичный период прошлого года.
Фото:depositphotos

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Почему выросла сумма

Сумма выросла из-за общего подорожания криптовалют и организации более масштабных кибератак. Средний размер краж был в полтора раза больше, чем годом ранее.

Высокая цена криптовалют мотивирует хакеров на атаки, отмечается в отчете.

Читайте: Резкое падение криптовалют: Биткоин обвалился до $54 000, Ethereum — до $2 875

Одним из самых больших потерь криптовалют в этом году стала кража биткоинов на сумму около $308 млн с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin. Компания назвала это «несанкционированной утечкой».

Напомним

В 2023 году хакеры украли криптовалюты на около $2 млрд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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+15
bonv
bonv
6 июля 2024, 13:03
#
Крадуть з банків також. В тому числі і самі банківські працівники…
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