Сумма криптовалюты, украденной в результате хакерских атак по всему миру, выросла до $1,38 млрд в первой половине 2024 года с $657 млн за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает агентство Reuters.
В первой половине 2024 года хакеры украли криптовалюты на $1,38 млрд
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Почему выросла сумма
Сумма выросла из-за общего подорожания криптовалют и организации более масштабных кибератак. Средний размер краж был в полтора раза больше, чем годом ранее.
Высокая цена криптовалют мотивирует хакеров на атаки, отмечается в отчете.
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Одним из самых больших потерь криптовалют в этом году стала кража биткоинов на сумму около $308 млн с японской криптовалютной биржи DMM Bitcoin. Компания назвала это «несанкционированной утечкой».
Напомним
В 2023 году хакеры украли криптовалюты на около $2 млрд.
Источник: Минфин
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