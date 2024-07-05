Резкое падение криптовалют: Биткоин обвалился до $54 000, Ethereum — до $2 875

Сегодня, 5 июля, утром цена первой криптовалюты в моменте упала до $53 717. Впоследствии биткоин немного восстановил свои позиции и достиг $54 000. Об этом свидетельствуют данные СoinMarketCap.

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За сутки актив снизился на 8%, за неделю — на 12%.

Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали резкое падение. Больше всего за сутки потерял Dogecoin (-15%) и Toncoin (-13%). Ethereum упал до $2 875, за сутки эфир потерял 11%, за неделю — 16,67%.

Стоит отметить, что падение криптовалюта произошло после того, как обанкротилась криптовалютная биржа Mt. Gox перевела 47 228 BTC ($2,6 млрд) из холодного хранилища на новый кошелек. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Arkham Intelligence.

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Mt Gox перемещается 47,228 BTC ($2.71 billion dollars) от стеклянной кладки в новый ящик. pic.twitter.com/3ZdSlC1IX2 — Arkham (@ArkhamIntel) Июль 5, 2024

Планируется, что биржа начнет выплачивать компенсацию клиентам в июле из-за украденных средств во время взлома 2014 года. Пользователи получат утраченные средства в биткоинах и Bitcoin Cash (BCH), согласно «плану реабилитации».