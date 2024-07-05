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5 июля 2024, 8:30 Читати українською

Резкое падение криптовалют: Биткоин обвалился до $54 000, Ethereum — до $2 875

Сегодня, 5 июля, утром цена первой криптовалюты в моменте упала до $53 717. Впоследствии биткоин немного восстановил свои позиции и достиг $54 000. Об этом свидетельствуют данные СoinMarketCap.

Сегодня, 5 июля, утром цена первой криптовалюты в моменте упала до $53 717.
Фото: pixabay.com

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За сутки актив снизился на 8%, за неделю — на 12%.

Большинство других криптовалют с наибольшей капитализацией также продемонстрировали резкое падение. Больше всего за сутки потерял Dogecoin (-15%) и Toncoin (-13%). Ethereum упал до $2 875, за сутки эфир потерял 11%, за неделю — 16,67%.

Стоит отметить, что падение криптовалюта произошло после того, как обанкротилась криптовалютная биржа Mt. Gox перевела 47 228 BTC ($2,6 млрд) из холодного хранилища на новый кошелек. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Arkham Intelligence.

Планируется, что биржа начнет выплачивать компенсацию клиентам в июле из-за украденных средств во время взлома 2014 года. Пользователи получат утраченные средства в биткоинах и Bitcoin Cash (BCH), согласно «плану реабилитации».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 5

+
+60
ABenko
ABenko
5 июля 2024, 8:53
#
Час доставати готівку зі шкарпеток та придбавати bitcoins
+
0
sacha2222
sacha2222
5 июля 2024, 9:52
#
Це ще не різке
+
0
Mr Bungle
Mr Bungle
5 июля 2024, 10:41
#
А чому черним шрифтом, це що якась важлива новина?
+
0
preyvanamor
preyvanamor
5 июля 2024, 11:19
#
І це ще акції не падали…
а що буде з криптовалютами, якщо нагряне реальна і повноцінна криза в світі?
+
0
Prya
Prya
5 июля 2024, 11:31
#
Решили обновить дно перед осенним ростом на фоне выборов?
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