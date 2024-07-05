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5 июля 2024, 11:14 Читати українською

Глава Нацбанка пояснил причины роста спроса на валюту и рассказал, какие новые валютные поблажки рассматривают

Председатель НБУ Андрей Пышный сообщил, что сценарий, по которому сейчас развивается ситуация на валютном рынке — отвечает ожиданиям Нацбанка. Об этом он сообщил, отвечая на вопросы народных депутатов в ходе заседания Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой и таможенной политики.

Председатель НБУ Андрей Пышный сообщил, что сценарий, по которому сейчас развивается ситуация на валютном рынке — отвечает ожиданиям Нацбанка.

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Что заявил Пышный

«В течение 3 месяцев 2024 года возник вопрос ритмичного поступления международной помощи — материализовался этот риск. По состоянию на март Украина получила только 1/10 от того объема, на который рассчитывала. В конце марта-начале апреля мы получили уже весомую сумму — около $10 млрд, и она существенно улучшила состояние наших золотовалютных резервов и баланс. А вместе с тем, позволила НБУ реализовать ту амбициозную стратегию смягчения валютных ограничений, которая была реализована в мае», — отметил Пышный.

К теме: В НБУ назвали причины спроса на валюту и рост курса доллара в июне

Он также напомнил, что валютная либерализация была направлена, в первую очередь, на дополнительные возможности экспортной экспансии и инвестирования в основной капитал.

«Дали возможность выводить новые дивиденды и открыли возможности для обслуживания новых кредитов, стимулируем приток нового капитала. Без валютной либерализации это было невозможно. И да, это увеличило спрос на валюту. Это была прогнозированная модель поведения», — сказал руководитель Нацбанка.

Регулятор обеспечивает курсовую стабильность

«Вы видите, что курс двигается в две стороны. Да, присутствие Национального банка на валютном рынке ощутимо. Но прогнозировали именно такое развитие событий. Это позволяет компенсировать как внешние, так и внутренние шоки, связанные с макроэкономической ситуацией», — считает Андрей Пышный.

Он полагает, что НБУ может закончить 2024 год с таким же размером золотовалютных резервов, каким он был до начала валютной либерализации.

«Только на этой неделе в Украину поступило около $4 млрд — это средства Евросоюза и МВФ», — отметил Пышный. При этом, глава НБУ отказался прогнозировать какие-либо значения по курсу гривны на будущее.

Читайте также: НБУ рассматривает увеличение срока возврата валюты для аграриев

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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