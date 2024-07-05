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5 июля 2024, 10:03 Читати українською

В НБУ назвали причины спроса на валюту и рост курса доллара в июне

Ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой. В условиях соблюдения НБУ принципов управляемой гибкости обменный курс гривны двигался под влиянием рыночных факторов, как в сторону ослабления, так и укрепления. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июль 2024 года.

Ситуация на валютном рынке в июне оставалась контролируемой.
Фото: НБУ

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Регулятор отметил, что разница между наличным и официальным курсами находилась в приемлемых пределах и не превышала 1,3%.

Усиление спроса на валюту

По данным НБУ, основными факторами усиления спроса на иностранную валюту в этот период были:

  • сохранение высокой интенсивности расходов бюджета;
  • активизация закупок горючего компаниями ТЭК перед потенциальным повышением акцизного налога и импорт электроэнергии из-за потери ряда генерирующих мощностей;
  • осуществление бизнесом операций, разрешенных в рамках майской либерализации.

«Учитывая сохранение структурного дефицита иностранной валюты интервенции НБУ и дальше остаются основным балансирующим механизмом на валютном рынке — в июне чистая продажа иностранной валюты составила $3 млрд», — говорится в обзоре.

Напомним

Национальный банк Украины установил на четверг, 4 июля, официальный курс гривны на уровне 40,7599 грн/$. Это новый исторический максимум. Сегодня, 5 июля, НБУ повысил курс гривны на 21 копейку (40,5458 грн/$).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
potator
potator
5 июля 2024, 10:19
#
Это получается небеу перешло на сторону кабанчиков и не пользуется блогом фин грамотности от алекс 2006
+
+15
nitrolog
nitrolog
5 июля 2024, 10:40
#
Та зачекайте, зараз прийде скаже про курс по 28
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