Комитет Рады одобрил ко второму чтению повышение акцизов на топливо

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо. Об этом сообщает заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

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«По факту оставили версию, которая была у правительства до первого чтения. Так вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 не 277 евро, а 250 евро останавливается)», — отметил он.

Железняк также обнародовал график увеличения акциза в соответствии с проектом закона.

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает ежегодное повышение акцизов на горючее с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

С января 2028 года ставки акцизного налога должны вырасти до европейского уровня:

на бензины — 359 евро за 1000 л;

на газойле (дизельное горючее) — 330 евро за 1000 л;

на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.