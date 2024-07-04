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4 июля 2024, 17:52 Читати українською

Комитет Рады одобрил ко второму чтению повышение акцизов на топливо

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо. Об этом сообщает заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил ко второму чтению законопроект № 11256−2, предусматривающий повышение акцизов на топливо.
Фото: freepik.com

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«По факту оставили версию, которая была у правительства до первого чтения. Так вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 не 277 евро, а 250 евро останавливается)», — отметил он.

Железняк также обнародовал график увеличения акциза в соответствии с проектом закона.

Что предполагает законопроект

Законопроект предусматривает ежегодное повышение акцизов на горючее с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2027 года.

С января 2028 года ставки акцизного налога должны вырасти до европейского уровня:

  • на бензины — 359 евро за 1000 л;
  • на газойле (дизельное горючее) — 330 евро за 1000 л;
  • на сжиженный газ — 250 евро за 1000 литров.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2024 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
4 июля 2024, 17:57
#
Жмуть населення як можуть)
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
4 июля 2024, 18:23
#
Уровень жизни дошел до Европейского в Украине, а налоги зашарашили уже сейчас.Бизнес нужно стимулировать и грамотно администрировать. Гранты направлять в реальный сектор экономики. Запустить производство компонентов которые используются для сборки Дронов,которые идут из Китая. Покупать станки дорогостоящие за гранты и маштабирать Железняк — Мурзилка😳👀😮
+
0
Mini Mi
Mini Mi
4 июля 2024, 18:34
#
Поборы европейские, зарплаты советские. Все правильно, так и надо.
+
+15
irakez
irakez
4 июля 2024, 18:56
#
Тема акцизу на газ не розкрита. Чому він буде в 5 разів більше ніж в ЄС?
+
0
Ranet
Ranet
4 июля 2024, 19:05
#
Добро пожаловать в клуб богатых стран.
+
0
Gres
Gres
4 июля 2024, 19:06
#
Рада проголосувала в 1му читанні за альтернативний проект закону з адекватним акцизом на газ, комітет знов підсовує на друге читання драконівську ставку! Це як взагалі?!
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