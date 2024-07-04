За пол года игорный бизнес уплатил в бюджет налогов втрое больше, чем в прошлом году

За первое полугодие 2024 года игорный бизнес уплатил в бюджет налогов на 8,4 млрд грн, что почти в 3 раза больше аналогичного периода 2023 года. Об этом сообщил глава Комитета В Р по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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«При этом налог на прибыль увеличился в 7,3 раза к предыдущему году, а НДФЛ — на 26,1% (кстати такое расхождение свидетельствует, что с налогом на выигрыши нужно поработать)», — отметил он.

Гетманцев также отметил, что в июне отрасль уплатила налогов в 1,9 раза больше по сравнению с июнем прошлого года.

Напомним

«Минфин» писал, что налоги игорного бизнеса за 2023 год превысили объем за 2022 год в 14 раз. За прошлый год игорный бизнес уплатил 10,4 млрд грн налогов.

За весь 2022 год бюджет получил всего 730 млн грн.

По оценкам Национального банка, месячное обращение игорного бизнеса в Украине составляет 12−15 млрд грн.