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4 июля 2024, 12:27 Читати українською

США и ЕС усилили давление на Raiffeisen Bank из-за связей с россией

Давление на австрийский Raiffeisen Bank International растет с целью ослабления его завязок с россией, как со стороны США, так и Европейского Центрального банка (ЕЦБ). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

Давление на австрийский Raiffeisen Bank International растет с целью ослабления его завязок с россией, как со стороны США, так и Европейского Центрального банка (ЕЦБ).
Фото: finbalance.com.ua

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Raiffeisen и Австрия находятся на передовых глобальных усилиях США по изоляции россии путем усиления санкций против банковской деятельности и перекрытия доступа к западным товарам.

Агентство Reuters пообщалось с более чем десятком человек, включая чиновников, принимавших участие в переговорах с регулирующими органами США, Австрии и Европы, а также с источниками, непосредственно знакомыми со стратегией банка.

Разговоры свидетельствуют, что Raiffeisen по-прежнему находится под непосредственным международным давлением, которое требует уйти из россии. И это несмотря на прекращение сделки по покупке доли в австрийской строительной компании Strabag, принадлежавшей российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Читайте также: Австрийский Raiffeisen Bank отказался от соглашения с Дерипаской

Угроза Вашингтона наказать Raiffeisen не была отозвана, и он продолжает внимательно следить за банком, его отношениями с россией и какими-либо потенциальными нарушениями санкций.

Вашингтон имеет право штрафовать банки, нарушающие санкции, или отсоединить их от долларовой финансовой системы. Ранее это ударило по французскому банку BNP Paribas, когда в 2014 году был введен штраф в размере $9 млрд за нарушение санкций США в отношении Судана, Ирана и Кубы.

Угроза Министерства финансов США выбить почву из-под ног Raiffeisen продолжает вызывать глубокий отклик у его руководства. Такой шаг будет «роковым», отчасти потому, что крупные корпорации, использующие его для международных платежей, пойдут.

Власти США отдают себе отчет, какие катастрофические последствия такой шаг может иметь для Raiffeisen, а также насколько он может повлиять на финансовую систему в целом, и действует осторожно.

Именно поэтому Вашингтон хотел бы, чтобы европейские регуляторы заставили банк ослабить связи с россией, заявили два источника, непосредственно знакомые с процессом.

Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2024 года американское Министерство финансов предупредило, что продолжение работы Raiffeisen в россии ставит под угрозу национальную безопасность США.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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