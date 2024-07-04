Автомобильный секонд-хенд. Что покупали украинцы в июне

В июне украинский автопарк пополнили 18,6 тыс. подержанных легковушек, которые были ввезены из-за границы. Это на 7% больше, чем в июне прошлого года, но на 4% меньше по отношению к предыдущему месяцу. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром».

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Какие авто выбирают украинцы

Отмечается, что наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 49%. Далее следуют дизельные автомобили — 22%, электромобили — 18%, авто с ГБО — 6% и гибриды — 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июне на украинские номера, составляет 8,8 года.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

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Топ-10 самых популярных моделей луны

В общей сложности в десятку самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 989 авто;

Renault Megane — 691;

Skoda Octavia — 598;

Volkswagen Tiguan — 541;

Volkswagen Passat — 500;

Nissan Rogue — 470;

Audi Q5 — 442;

Tesla Model 3 — 419;

Nissan Leaf — 410;

Tesla Model Y — 367.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 113,3 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2023 года.