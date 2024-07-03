АРМА впервые купит ОВГЗ за арестованную валюту

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые закупит военные облигации за счет арестованной валюты . Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

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«Кабинет министров согласовал АРМА приобретение военных облигаций на рекордную сумму — почти $38 млн. В частности — $31 млн и 6,5 миллионов евро арестованных средств, размещаемых на счетах АРМА», — отметила она.

По ее словам, доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных бумаг, будет направлен в государственный бюджет. Сумма может достигать $1,6 млн.

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