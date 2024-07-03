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3 июля 2024, 14:22 Читати українською

АРМА впервые купит ОВГЗ за арестованную валюту

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые закупит военные облигации за счет арестованной валюты. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые закупит военные облигации за счет арестованной валюты.

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«Кабинет министров согласовал АРМА приобретение военных облигаций на рекордную сумму — почти $38 млн. В частности — $31 млн и 6,5 миллионов евро арестованных средств, размещаемых на счетах АРМА», — отметила она.

По ее словам, доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных бумаг, будет направлен в государственный бюджет. Сумма может достигать $1,6 млн.

Предыстория

  • Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.
  • Ранее АРМА могла покупать военные облигации только в гривне.
  • На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около $15 млн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
TAN72
TAN72
3 июля 2024, 15:01
#
Ещё одна госконтора вписывается 😂
+
0
Leonid Kramorenko
Leonid Kramorenko
3 июля 2024, 15:59
#
Положим, та госконтора своим прыбутоком бюджет доливает как никак. Не как некоторые, лишь собственным потребительским способом жизни озабоченные.
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