Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) впервые закупит военные облигации за счет арестованной валюты. Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.
АРМА впервые купит ОВГЗ за арестованную валюту
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«Кабинет министров согласовал АРМА приобретение военных облигаций на рекордную сумму — почти $38 млн. В частности — $31 млн и 6,5 миллионов евро арестованных средств, размещаемых на счетах АРМА», — отметила она.
По ее словам, доход от военных облигаций, а это почти 4% годовых от суммы закупленных бумаг, будет направлен в государственный бюджет. Сумма может достигать $1,6 млн.
Предыстория
- Напомним, что Владимир Зеленский подписал закон, расширивший полномочия АРМА по приобретению военных облигаций за счет арестованных денег в иностранной валюте.
- Ранее АРМА могла покупать военные облигации только в гривне.
- На начало 2024 года на валютных депозитных счетах АРМА находится около $15 млн.
Источник: Минфин
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