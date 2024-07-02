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2 июля 2024, 14:27 Читати українською

ЕС возобновил пошлины на украинские яйца и сахар

Европейский Союз со 2 июля снова ввел тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины. Об этом сообщает Генеральный директорат сельского хозяйства и сельского развития Еврокомиссии.

Европейский Союз со 2 июля снова ввел тарифные квоты на импорт яиц и сахара из Украины.
Фото: pixabay.com

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Просмотренные автономные торговые мероприятия, действующие с 6 июня 2024 года, предусматривают так называемый «экстренный тормоз» для семи сельскохозяйственных товаров, который автоматически срабатывает, если объемы импорта достигли среднегодового показателя, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года.

Для яиц и сахара этот средний показатель составляет 23 188,96 тонн и 262 652,68 тонн соответственно.

Поскольку импорт яиц и сахара из Украины с начала 2024 г. уже превышает объемы, установленные тарифной квотой, дополнительный импорт будет продолжаться по пошлинам режима наибольшего содействия.

Отмечается, что с 1 января 2025 года и до 5 июня 2025 года будет введена новая тарифно-ставочная квота, соответствующая пяти двенадцатым от порога, установленного для срабатывания «экстренного тормоза». Для яиц эта новая квота установлена на уровне 9 662,07 тонны, а для сахара — 109 438,62 тонны.

Напомним

Ранее Financial Times сообщал, что Европейский Союз намерен возобновить тарифы на импорт украинского сахара и яиц.

Позже вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина опровергла эту информацию.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+14
Exba
Exba
2 июля 2024, 14:45
#
Украинские яйца из Украины не выпускают
+
0
Mini Mi
Mini Mi
2 июля 2024, 15:11
#
Хаха, 10/10
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