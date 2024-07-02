Депутаты Верховной Рады в апреле-мае получили компенсацию из госбюджета за аренду жилья на 4,6 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента, передают Українські Новини.
Аренда жилья в Киеве: депутатам выплатили 4,6 млн гривен в апреле-мае
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Кто получает выплаты
Согласно опубликованному на сайте Рады списку депутатов, которым в апреле произведена выплата компенсации за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составляла 2 340 350 гривен.
Средний размер компенсации, начисленной депутату в месяц, составляет 20 150 гривен.
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В основном, депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в марте.
Наибольшую сумму выплаты получили депутаты от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко и Андрей Богданец — по 59 150 гривен (за проживание в январе-марте).
В мае произведена выплата компенсации 108 депутатам за аренду жилья или аренду гостиничного номера, общая сумма расходов, компенсированных парламентариям за аренду жилья, составила 2 289 350 гривен.
Средний размер компенсации, начисленной депутату в месяц, составляет 19 500 гривен. В основном, депутаты получали компенсацию за проживание в арендованном жилье в апреле.
Наибольшую сумму выплаты получила депутат от фракции «Слуга народа» Юлия Яцик — 78 650 гривен (за проживание в январе-апреле).
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