Когда улучшится ситуация с электроснабжением. В Укрэнерго дали прогноз

Ситуация с электроснабжением в Украине станет легче в августе после плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций и изменения погодных условий. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии Украинской правде.
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Что говорят в Укрэнерго
«В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление», — отметил он.
Укрэнерго рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности благодаря окончанию ремонтов — и должно быть немного легче, отметил Кудрицкий.
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По его словам, на отключение света влияют регулярные российские обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электричества.
Чиновник добавил: также продолжается летняя ремонтная кампания на «достаточно большом количестве электростанций» — она призвана для того, чтобы зимой у Украины было максимум возможной доступной мощности своих электростанций, в том числе атомных.
Комментарии - 2
ну нічого!!! можна знов «більше мільярда гривень в еквіваленті виділили на енергетику». а там москалі знову розбомблять те, що все-таки встигнуть відбудувати…
і так по колу.
замість того, щоб один раз вкластись в утилізацію москальських гівнольотів, які пускають ракети!