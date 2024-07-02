Когда улучшится ситуация с электроснабжением. В Укрэнерго дали прогноз

Ситуация с электроснабжением в Украине станет легче в августе после плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций и изменения погодных условий. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии Украинской правде.

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Что говорят в Укрэнерго

«В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление», — отметил он.

Укрэнерго рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности благодаря окончанию ремонтов — и должно быть немного легче, отметил Кудрицкий.

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