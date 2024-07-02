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2 июля 2024, 9:24 Читати українською

Когда улучшится ситуация с электроснабжением. В Укрэнерго дали прогноз

Ситуация с электроснабжением в Украине станет легче в августе после плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций и изменения погодных условий. Об этом заявил глава правления национальной энергокомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в комментарии Украинской правде.

Ситуация с электроснабжением в Украине станет легче в августе после плановых ремонтов энергоблоков атомных электростанций и изменения погодных условий.
Фото:depositphotos

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Что говорят в Укрэнерго

«В августе мы ожидаем, что закончатся ремонты на определенной части атомных энергоблоков и будет больше доступной мощности. С другой стороны, надеемся, что погодные условия не будут столь жесткими и в украинской энергосистеме будет более умеренное потребление», — отметил он.

Укрэнерго рассчитывает, что в августе будет больше генерирующей способности благодаря окончанию ремонтов — и должно быть немного легче, отметил Кудрицкий.

Читайте: Отключения света стали продолжительнее. В Минэнерго рассказали, когда ситуация станет лучше

По его словам, на отключение света влияют регулярные российские обстрелы, жара и ограниченные возможности импорта электричества.

Чиновник добавил: также продолжается летняя ремонтная кампания на «достаточно большом количестве электростанций» — она призвана для того, чтобы зимой у Украины было максимум возможной доступной мощности своих электростанций, в том числе атомных.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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+15
tckgoblinu
tckgoblinu
2 июля 2024, 9:50
#
Україні з листопада 2023 року більше мільярда гривень в еквіваленті виділили на енергетику, а ми залежимо від погоди і сподіваємося, що має бути «трішки легше», супер, докерувалися.
+
+15
preyvanamor
preyvanamor
2 июля 2024, 11:16
#
Ну хто ж міг подумати що після листопада москалі ЗНОВУ розбомблять енергооб'єкти! і цього разу вже повністю і безповоротно. ніколи такого не було і ось знову…
ну нічого!!! можна знов «більше мільярда гривень в еквіваленті виділили на енергетику». а там москалі знову розбомблять те, що все-таки встигнуть відбудувати…
і так по колу.

замість того, щоб один раз вкластись в утилізацію москальських гівнольотів, які пускають ракети!
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